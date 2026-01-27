Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Violento robo domiciliario en Carolina: agreden a un hombre y a una mujer y se llevan $4,100

La agresión habría sido hecha con un arma de fuego

27 de enero de 2026 - 2:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal de la División de Robos de Vega Baja investiga ambos incidentes. (GFR Media)
La División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina se hizo cargo del caso. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre y una mujer fueron agredidos por uno de tres asaltantes durante un robo domiciliario en la mañana del martes, en Carolina.

Según la investigación preliminar, la Uniformada recibió, mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, la notificación sobre un robo en la residencia de una urbanización.

Al personarse los agentes, la querellante, de 52 años, denunció que tres sospechosos llegaron frente a su casa.

“Allí, uno de los sujetos, mediante violencia e intimidación, le apuntó y agredió a su hermano de 59 años de edad, con un arma de fuego en la cabeza, y a su cuñada de 52 años de edad, mientras estos se encontraban en el patio frontal de la residencia”, indicó la Policía en un comunicado de prensa.

Agregó que “durante el suceso, un segundo individuo se quedó en los predios del hogar vigilando”.

“Posteriormente, el primer sospechoso tuvo acceso a la residencia por la puerta del balcón, que se encontraba abierta, y pasó al interior donde se dirigió al dormitorio de la querellante, abriendo la puerta y agrediéndola en la cabeza mientras le exigía la entrega de dinero”, relató el informe policíaco.

“En ese momento, la querellante accedió y le entregó la cartera Louis Vuitton, negra, valorada en $2,500, conteniendo en su interior la cantidad de $4,100 en efectivo; tres cheques, dos de ellos con la cantidad de $50,000 aproximadamente y uno en blanco”, añadió.

También les robaron dos celulares iPhone 14 y iPhone 16, varias tarjetas de crédito y débito e identificaciones.

“Acto seguido, el hijo de la querellante salió de su dormitorio y encontró al asaltante de frente en el pasillo, donde lo intimidó y apuntó con el arma de fuego originándose un forcejeo entre ambos”, indicó la Uniformada.

“Es ahí, que el sujeto se retiró de la residencia y se reunió con los otros dos que lo esperaban en un vehículo Kia, rojo, abandonando el lugar”, abundó el texto.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios a la querellante, quien tuvo que ser transportada a un hospital del área en condición estable.

Agentes de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, bajo la supervisión de la sargento Mary Ortiz y el teniente Melvin Ruiz, se hicieron cargo del caso.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
