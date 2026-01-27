Arrestan a cuatro personas durante un allanamiento en Carolina

Cuatro personas fueron arrestadas este martes durante un allanamiento de la Policía en el residencial Los Mirtos, en Carolina.

El capitán Yamil Toro, del Negociado de Drogas de la Policía, informó que en la intervención detuvieron a tres hombres y una mujer.

“Se diligenció una orden de registro y allanamiento”, dijo Toro a WAPA TV en la escena. “Se ha ocupado heroína, cocaína y marihuana”.

“Se recibieron confidencias de personas que se comunican al (787) 343-2020, personas decentes de este lugar, cansados. Aquí se ha intervenido anteriormente y es conocido como el punto de drogas donde distribuyen sustancias”, agregó. “Hay personas que cooperan. Reciben retribución... Nos dan la información y logramos llegar al individuo para su arresto”.