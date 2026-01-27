Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a cuatro personas durante un allanamiento en Carolina

La intervención se llevó a cabo en el residencial Los Mirtos

27 de enero de 2026 - 7:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Durante el allanamiento, la Policía ocupó sustancias controladas. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Cuatro personas fueron arrestadas este martes durante un allanamiento de la Policía en el residencial Los Mirtos, en Carolina.

RELACIONADAS

El capitán Yamil Toro, del Negociado de Drogas de la Policía, informó que en la intervención detuvieron a tres hombres y una mujer.

“Se diligenció una orden de registro y allanamiento”, dijo Toro a WAPA TV en la escena. “Se ha ocupado heroína, cocaína y marihuana”.

“Se recibieron confidencias de personas que se comunican al (787) 343-2020, personas decentes de este lugar, cansados. Aquí se ha intervenido anteriormente y es conocido como el punto de drogas donde distribuyen sustancias”, agregó. “Hay personas que cooperan. Reciben retribución... Nos dan la información y logramos llegar al individuo para su arresto”.

Toro explicó que consultarán con la Fiscalía para la radicación de cargos.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsArrestosCarolina
