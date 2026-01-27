En Ponce: lo amarran de manos y pies a un árbol y se marchan del lugar
El querellante indicó que, mientras limpiaba un terreno aledaño a su residencia, se le acercaron dos hombres
27 de enero de 2026 - 7:34 AM
27 de enero de 2026 - 7:34 AM
Un hombre fue víctima de una agresión grave en la que alegó que dos individuos encapuchados lo amarraron de manos y pies a un árbol en hechos ocurridos en la calle los Postes, sector Los Meros, en Ponce.
De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el querellante indicó que, mientras se encontraba limpiando un terreno aledaño a su residencia, se le acercaron dos hombres vestidos de negro, uno de ellos armado.
Acto seguido lo amenazaron de muerte y lo amarraron de manos y pies a un árbol, marchándose del lugar y sin que resultara herido físicamente.
La División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce investiga los hechos.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: