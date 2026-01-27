Opinión
En Ponce: lo amarran de manos y pies a un árbol y se marchan del lugar

El querellante indicó que, mientras limpiaba un terreno aledaño a su residencia, se le acercaron dos hombres

27 de enero de 2026 - 7:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce investiga los hechos. (Archivo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre fue víctima de una agresión grave en la que alegó que dos individuos encapuchados lo amarraron de manos y pies a un árbol en hechos ocurridos en la calle los Postes, sector Los Meros, en Ponce.

RELACIONADAS

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el querellante indicó que, mientras se encontraba limpiando un terreno aledaño a su residencia, se le acercaron dos hombres vestidos de negro, uno de ellos armado.

Acto seguido lo amenazaron de muerte y lo amarraron de manos y pies a un árbol, marchándose del lugar y sin que resultara herido físicamente.

La División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce investiga los hechos.

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAgresionesPonce
