En Ponce: lo amarran de manos y pies a un árbol y se marchan del lugar

Un hombre fue víctima de una agresión grave en la que alegó que dos individuos encapuchados lo amarraron de manos y pies a un árbol en hechos ocurridos en la calle los Postes, sector Los Meros, en Ponce.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el querellante indicó que, mientras se encontraba limpiando un terreno aledaño a su residencia, se le acercaron dos hombres vestidos de negro, uno de ellos armado.

Acto seguido lo amenazaron de muerte y lo amarraron de manos y pies a un árbol, marchándose del lugar y sin que resultara herido físicamente.