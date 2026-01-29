Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Autoridades intervienen por alegadas “condiciones deplorables” de tres menores en Loíza

La alerta fue levantada por trabajadoras sociales de la escuela de uno de los adolescentes

29 de enero de 2026 - 2:34 PM

El Departamento de la Familia indicó que en algunas actividades multitudinarias en la que participan menores de edad se promueve el uso de alcohol. (GFR Media)
Por

Las autoridades investigan alegadas condiciones “deplorables” en las que fueron encontrados tres menores de edad en Loíza.

Personal del Departamento de la Familia y otras agencias intervenía en la tarde de este jueves, tras ser alertado por el Departamento de Educación.

Este medio supo que las trabajadoras sociales de una escuela en ese municipio intervinieron después de que un adolescente llegara al plantel mal aseado.

Entonces, el personal acompañó al joven a su casa, donde se percataron de “las condiciones deplorables” en las que se encontraban, por falta de aseo y otros factores mencionados por alguien con conocimiento de la situación.

Las empleadas llamaron al Sistema de Emergencias 9-1-1, que alertó a la Policía, y al Departamento de la Familia, que envió personal a la residencia, donde también viven dos menores más.

De inmediato no quedó claro si los menores serían removidos o no. El Nuevo Día indagó con el Departamento de la Familia, que se limitó a indicar que el asunto está “en proceso de investigación”.

“No tenemos información para divulgar por tratarse de menores y hasta que realicemos las investigaciones de rigor”, agregó.

Este incidente surge luego de que hace varios días el Departamento de la Familia intervino en relación a ocho menores en Canóvanas, dos de los cuales fueron ubicados en horas de la agencia y dos con “recursos familiares”.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: