Autoridades intervienen por alegadas “condiciones deplorables” de tres menores en Loíza

Las autoridades investigan alegadas condiciones “deplorables” en las que fueron encontrados tres menores de edad en Loíza.

Personal del Departamento de la Familia y otras agencias intervenía en la tarde de este jueves, tras ser alertado por el Departamento de Educación.

Este medio supo que las trabajadoras sociales de una escuela en ese municipio intervinieron después de que un adolescente llegara al plantel mal aseado.

Entonces, el personal acompañó al joven a su casa, donde se percataron de “las condiciones deplorables” en las que se encontraban, por falta de aseo y otros factores mencionados por alguien con conocimiento de la situación.

Las empleadas llamaron al Sistema de Emergencias 9-1-1, que alertó a la Policía, y al Departamento de la Familia, que envió personal a la residencia, donde también viven dos menores más.

De inmediato no quedó claro si los menores serían removidos o no. El Nuevo Día indagó con el Departamento de la Familia, que se limitó a indicar que el asunto está “en proceso de investigación”.

“No tenemos información para divulgar por tratarse de menores y hasta que realicemos las investigaciones de rigor”, agregó.