Investigan presunto encierro y maltrato de una menor de 17 años en Toa Baja

Las autoridades investigan las circunstancias en que una menor de 17 años fue, presuntamente, retenida en el cuarto de una residencia en la urbanización Las Colinas, en Toa Baja, por su madrastra, su padre y otras tres personas.

“A eso de las 4 de la tarde de ayer (miércoles) frente al Walgreens de Las Colinas llegó una joven pidiendo ayuda... los ciudadanos llamaron al 9-1-1″, informó a El Nuevo Día el capitán Raúl Negrón, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Tras entrevistar a la joven, agentes de la Policía se movilizaron para dar con el padre de la joven, su madrastra y otras tres otras personas, que serían sus hermanastras.

Negrón se rehusó a confirmar la identidad de los detenidos por tratarse de una investigación en curso y este medio se reserva la información debido a que, al momento de publicar esta nota, todavía no se han radicado cargos.

A preguntas de este medio sobre si el CIC tendría la evidencia suficiente para una radicación, Negrón aseguró que estarían trabajando “sin descanso”.

Aunque el capitán no quiso entrar en detalles adicionales por tratarse de una investigación que involucra a una menor de edad, Telenoticias (Telemundo) reportó que la joven sufría maltrato por parte de su madrastra y que otros familiares nunca intervinieron.

En el patrón de maltrato al que supuestamente fue sometida la joven, mencionaron obligarla a quedarse encerrada en su cuarto, comer solamente una comida al día y hasta hacer sus necesidades en un cubo.

También se reportó que esta joven no era residente de Puerto Rico y que llegó hace dos años a la casa de su padre, cuando comenzó el supuesto maltrato.