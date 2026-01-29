Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan como desaparecida a una mujer de 47 años en Caguas

Kareena Quiñones Ramírez fue vista por última vez en diciembre de 2025

29 de enero de 2026 - 4:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kareena Quiñones Ramírez, de 47 años, fue reportada desaparecida por su madre. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico busca dar con el paradero de una mujer identificada como Kareena Quiñones Ramírez, de 47 años, reportada como desaparecida desde el 6 de diciembre de 2025 en Caguas.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, Quiñones Ramírez fue reportada como desaparecida por su madre.

La mujer fue descrita como de tez blanca, con una estatura de cinco pies y diez pulgadas, un peso de 157 libras, ojos marrones y cabello marrón.

De acuerdo a la Uniformada, la madre indicó que Quiñones Ramírez salió de su residencia en una guagua Ford Explorer del 1999, color negra, con tablilla FOC-186. Desde entonces, desconoce de su paradero.

Si usted conoce el paradero de esta persona, puede comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía al (787) 343-2020, o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.

También puede escribir a través de la cuenta oficial de la Policía en la red social X (@PRPDNoticias) o por Facebook (facebook.com/prpdgov).

Toda información será tratada con estricta confidencialidad.

