Reportan como desaparecida a una mujer de 47 años en Caguas

La Policía de Puerto Rico busca dar con el paradero de una mujer identificada como Kareena Quiñones Ramírez, de 47 años, reportada como desaparecida desde el 6 de diciembre de 2025 en Caguas.

Según el informe preliminar, Quiñones Ramírez fue reportada como desaparecida por su madre.

La mujer fue descrita como de tez blanca, con una estatura de cinco pies y diez pulgadas, un peso de 157 libras, ojos marrones y cabello marrón.

De acuerdo a la Uniformada, la madre indicó que Quiñones Ramírez salió de su residencia en una guagua Ford Explorer del 1999, color negra, con tablilla FOC-186. Desde entonces, desconoce de su paradero.

Si usted conoce el paradero de esta persona, puede comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía al (787) 343-2020, o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.

También puede escribir a través de la cuenta oficial de la Policía en la red social X (@PRPDNoticias) o por Facebook (facebook.com/prpdgov).