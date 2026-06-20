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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En Plaza Trujillo: balean a turista en los predios de un “fast food”

Un hombre fue detenido por las autoridades en relación con estos hechos

20 de junio de 2026 - 10:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La agente Carmen Rivera, de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, continúa con la pesquisa mientras se evalúa la posible radicación de cargos. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un turista se encuentra en condición de cuidado tras resultar herido de bala durante la madrugada de este sábado en los predios del Burger King, ubicado en el centro comercial Plaza Trujillo, en Trujillo Alto.

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Según la información preliminar de la Policía, agentes adscritos al Distrito de Trujillo Alto fueron alertados a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una situación sospechosa en el lugar, reportada a eso de las 2:37 a.m.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron herido a un hombre de 26 años y residente en el estado de Georgia. De acuerdo con la Uniformada, presentaba dos heridas de bala en el área de la espalda.

Las autoridades informaron que una persona fue arrestada a eso de las 3:15 a.m. en el residencial Pedro Regalado Díaz, en relación con estos hechos.

Al detenido se le ocupó una pistola Glock modelo 19X, calibre 9 milímetros, serie CFPL160, junto a tres cargadores y 54 municiones del mismo calibre. Según la Policía, el arrestado posee licencia de armas vigente.

Las autoridades también ocuparon un vehículo Hyundai Elantra SE, del año 2025, color gris claro, propiedad del arrestado, que se encontraba en el estacionamiento frente al edificio F del residencial.

La agente Carmen Rivera, de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, continúa con la pesquisa mientras se evalúa la posible radicación de cargos.

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Breaking NewsTrujillo AltoPolicía de Puerto RicoHeridos de bala
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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