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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mientras se amarraba los tenis: le roban cadena a turista en el Viejo San Juan

La prenda era de oro y fue valorada en aproximadamente $800

20 de junio de 2026 - 11:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
La Policía Municipal investiga los hechos.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un turista de Texas fue víctima de un robo en la tarde del viernes, cuando alguien le arrebató una cadena del cuello en la calle San Francisco, en el Viejo San Juan.

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Según la Policía Municipal de San Juan, la querella fue reportada a eso de las 5:00 p.m.

El perjudicado, de 18 años, alegó que alguien le haló la cadena del cuello mientras se agachaba para amarrarse los tenis.

De acuerdo con el querellante, la cadena -que tenía una medalla- era de oro y fue valorada en aproximadamente $800.

La Policía Municipal investiga los hechos.

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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