Mientras se amarraba los tenis: le roban cadena a turista en el Viejo San Juan

Un turista de Texas fue víctima de un robo en la tarde del viernes, cuando alguien le arrebató una cadena del cuello en la calle San Francisco, en el Viejo San Juan.

Según la Policía Municipal de San Juan, la querella fue reportada a eso de las 5:00 p.m.

El perjudicado, de 18 años, alegó que alguien le haló la cadena del cuello mientras se agachaba para amarrarse los tenis.

De acuerdo con el querellante, la cadena -que tenía una medalla- era de oro y fue valorada en aproximadamente $800.