Bomberos atienden incendio forestal cerca de hogar de envejecientes en Gurabo

Un incendio forestal fue registrado este sábado en el barrio Mamey, cerca del hogar de envejecientes El Almendro, en Gurabo .

La portavoz del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Ivonne Rosario, indicó a El Nuevo Día que en la escena trabajan unidades de Caguas, San Lorenzo y Gurabo, así como personal de las oficinas municipales para el Manejo de Emergencias de Gurabo y Juncos, bomberos forestales de Juncos y el Servicio Forestal federal.