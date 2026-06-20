Bomberos atienden incendio forestal cerca de hogar de envejecientes en Gurabo
En la escena trabajan unidades de distintos pueblos así como personal de las oficinas municipales para el Manejo de Emergencias
20 de junio de 2026 - 1:07 PM
20 de junio de 2026 - 1:07 PM
Un incendio forestal fue registrado este sábado en el barrio Mamey, cerca del hogar de envejecientes El Almendro, en Gurabo.
La portavoz del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Ivonne Rosario, indicó a El Nuevo Día que en la escena trabajan unidades de Caguas, San Lorenzo y Gurabo, así como personal de las oficinas municipales para el Manejo de Emergencias de Gurabo y Juncos, bomberos forestales de Juncos y el Servicio Forestal federal.
Por el momento, las autoridades no han informado si alguna residencia resultó afectada ni si personas sufrieron problemas de salud a causa del evento.
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