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54.9% de Puerto Rico está bajo condiciones atípicamente secas, según el Monitor de Sequía

Conoce qué municipios ya figuran en sequía moderada

19 de junio de 2026 - 11:15 AM

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Fotografía de archivo de las montañas de Salinas, afectadas por un periodo de sequía. (Agencia EFE)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Más de la mitad de Puerto Rico se encuentra bajo condiciones atípicamente secas, mientras la sequía moderada aumentó esta semana, según el más reciente informe del Monitor de Sequía de Estados Unidos.

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El reporte, que se actualiza cada jueves, establece que el 54.9% de Puerto Rico está bajo la categoría de condiciones atípicamente secas, conocida como D0. Esto representa un aumento de 14 puntos porcentuales en comparación con la semana anterior.

Mientras tanto, la sequía moderada, identificada como D1, aumentó de 4.60% a 5.9% durante el mismo período.

Las áreas bajo sequía moderada incluyen el sur de Cabo Rojo, Lajas, Guánica, Santa Isabel y Salinas, así como sectores limitados de municipios vecinos.

En tanto, las condiciones atípicamente secas se extienden por Culebra, el este de Vieques, la mayoría de los demás municipios del sur, así como zonas del norte-central, interior-central, interior este y gran parte del área metropolitana.

Mapa del Monitor de Sequía de Estados Unidos (USDM, en inglés), que muestra las zonas de Puerto Rico bajo condiciones atípicamente secas y seuqía moderada.
Mapa del Monitor de Sequía de Estados Unidos (USDM, en inglés), que muestra las zonas de Puerto Rico bajo condiciones atípicamente secas y seuqía moderada. (Monitor de Sequía)

Entre los municipios con el 100% de su territorio bajo condiciones atípicamente secas figuran Aguas Buenas, Cayey, Guayama, Corozal, Naranjito, Barranquitas, Aibonito, Ciales, Morovis, Orocovis, Manatí, Barceloneta y Florida.

Mientras, las áreas bajo Sequía Moderada (D1) incluyen el sur de Cabo Rojo, Lajas, Guánica, Santa Isabel y Salinas, así como sectores limitados de municipios vecinos.

Las áreas bajo condiciones Atípicamente Secas (D0) incluyen Culebra, el este de Vieques, la mayoría de los otros municipios del sur, los municipios del norte-central, interior-central, interior este, así como la mayor parte del área metropolitana.

Otros municipios presentan porcentajes significativos de su territorio bajo esta categoría, entre ellos Guaynabo, con 99.27%; Bayamón, con 94.33%; Hatillo, con 87.34%; Caguas, con 83.94%; Camuy, con 74.15%; Arecibo, con 68.78%; San Juan, con 61.83%; Vega Baja, con 59.50%; y Carolina, con 58.47%.

En las islas municipio, Culebra aparece con el 100% de su territorio bajo condiciones atípicamente secas, mientras Vieques registra un 39.09%.

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En tiempos de sequía, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) recomienda un consumo de 25 galones de agua o menos al día para aseo y las tareas cotidianas del hogar.

¿Qué implican las categorías?

La categoría D0 es el nivel más bajo en la escala del Monitor de Sequía. En el contexto de Puerto Rico, implica que el caudal de ríos y quebradas se encuentra por debajo de sus niveles habituales.

En la categoría de sequía moderada (D1), el Monitor de Sequía advierte que los cultivos pueden mostrar estrés, por lo que los agricultores comienzan a conservar agua. Asimismo, aumenta el peligro de incendios forestales y continúan bajando los niveles de embalses, lagos, ríos y quebradas.

De hecho, este viernes, el Servicio Nacional de Meterología (SNM) mantiene un aviso de bandera roja hasta las 4:00 p.m., ya que el fortalecimiento de los vientos y el déficit de precipitación en algunas zonas mantienen condiciones favorables para la propagación de incendios forestales.

La sequía severa (D2) puede retrasar la siembra, afectar al sector agrícola, provocar estrés en árboles y plantas, y dar paso a medidas estrictas de racionamiento de agua.

En el caso de la sequía extrema (D3), los impactos pueden incluir pérdida de cultivos, escasez de alimento para el ganado, alteraciones en rutinas diarias, cambios en horarios escolares, cierres de negocios, deterioro en la calidad del agua y reducción de acuíferos.

La categoría más alta es la sequía excepcional (D4). Sin embargo, de acuerdo con el Monitor de Sequía, Puerto Rico ha experimentado poca o ninguna sequía excepcional desde el inicio del informe, por lo que no se registran impactos de ese nivel en el Reporte de Impactos de Sequía.

Tags
Breaking NewsSequía en Puerto RicoIncendios forestales
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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