¿Cuáles municipios de Puerto Rico reflejan condiciones atípicamente secas?

A solo días del inicio de la temporada de huracanes y con la llegada del verano cada vez más cerca, el 17.2% de Puerto Rico se encuentra bajo condiciones atípicamente secas, según la actualización más reciente del Monitor de Sequía de Estados Unidos (USDM, en inglés).

Aunque la isla no figura bajo niveles de sequía moderada, severa, extrema o excepcional, la clasificación más baja del monitor ya apunta a condiciones más secas en varios municipios.

La categoría D0, o atípicamente seco, es el nivel más bajo en la escala del USDM y, en el contexto de Puerto Rico, implica que el caudal de los ríos y quebradas se encuentra por debajo de sus niveles habituales.

El informe, que se actualiza cada jueves, muestra la ubicación e intensidad de la sequía en Estados Unidos y sus territorios mediante una escala de cinco categorías, que va desde condiciones atípicamente secas (D0) hasta sequía excepcional (D4).

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Según la actualización más reciente, las condiciones atípicamente secas se concentran en sectores del suroeste, norte, sur y sureste de la isla, así como en Vieques y Culebra.

En el suroeste, Guánica figura con el 91.19% de su territorio bajo condiciones atípicamente secas; seguido por Lajas, con 68.61%; Cabo Rojo, con 40.93%; y Yauco, con 5.10%.

¿Quieres saber si consumes mucha agua en tu casa? En tiempos de sequía, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) recomienda un consumo de 25 galones de agua o menos al día para aseo y las tareas cotidianas del hogar.

En la zona norte, el informe incluye a Barceloneta, con 95.40%; Hatillo, con 72%; Florida, con 59.22%; Arecibo, con 49.07%; y Manatí, con 41.49%.

Mientras, en el sur y sureste, Salinas, Guayama y Arroyo aparecen con el 100% de sus territorios bajo condiciones atípicamente secas.

En el mapa, también figuran Cayey, con 99.9%; Santa Isabel, con 98.65%; Patillas, con 74.13%; Cidra, con 41.13%; Aibonito, con 35.82%; y Coamo, con 13.39%.

En las islas municipio, Culebra aparece con el 100% de su territorio bajo esa categoría, mientras Vieques figura con 39.09%.

Además de las condiciones atípicamente secas, la escala incluye sequía moderada (D1), sequía severa (D2), sequía extrema (D3) y sequía excepcional (D4).

En la categoría de sequía moderada, en el contexto de Puerto Rico, el USDM indica que los cultivos pueden mostrar estrés, por lo que los agricultores comienzan a conservar agua. De igual forma, aumenta el peligro de incendios forestales y continúan bajando los niveles de embalses, lagos, ríos y quebradas.

1 / 18 | Falta lluvia: Estos 18 municipios experimentan sequía. Vieques. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 18 Falta lluvia: Estos 18 municipios experimentan sequía Vieques. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Mientras, la sequía severa puede retrasar la siembra, afectar al sector agrícola, provocar estrés en árboles y plantas, y dar paso a medidas estrictas de racionamiento de agua.

En el caso de la sequía extrema, los impactos pueden incluir pérdida de cultivos, poco alimento para el ganado, alteraciones en rutinas diarias, cambios en horarios escolares, cierres de negocios, deterioro en la calidad del agua y reducción de acuíferos.

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La categoría más alta es la sequía excepcional. Sin embargo, de acuerdo con el USDM, Puerto Rico ha experimentado poca o ninguna sequía excepcional desde el inicio del Monitor, por lo que no se registran impactos de ese nivel en el Reporte de Impactos de Sequía.