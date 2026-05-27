Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Cuáles son los nombres para la temporada de huracanes 2026?

Las listas del Atlántico preparadas por la Organización Meteorológica Mundial se repiten cada seis años

27 de mayo de 2026 - 3:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los nombres en la temporada de huracanes 2026: mira la lista

Los nombres en la temporada de huracanes 2026: mira la lista

Así se llamarán las tormentas que se formen en el Atlántico.

Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

A pocos días del inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, ya está definida la lista de nombres que llevarán las tormentas tropicales y huracanes que se formen este año.

RELACIONADAS

Para la temporada de 2026, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) indicó que los sistemas que se desarrollen en la cuenca del Atlántico serán nombrados, en orden, como:

  • Arthur
  • Bertha
  • Cristobal
  • Dolly
  • Edouard
  • Fay
  • Gonzalo
  • Hanna
  • Isaias
  • Josephine
  • Kyle
  • Leah
  • Marco
  • Nana
  • Omar
  • Paulette
  • Rene
  • Sally
  • Teddy
  • Vicky
  • Wilfred

Aunque para muchas personas la lista puede parecer un simple ejercicio de identificación, los nombres cumplen una función esencial en la comunicación de riesgos.

A las tormentas y huracanes del Atlántico se les llama por una lista de nombres que ha establecido la Organización Meteorológica Mundial. Cada seis años se repiten los mismos nombres, con la excepción de aquellos que son retirados tras causar muerte y pérdidas materiales cuantiosas. Wilfred es otro de los nombres. En la imagen el pronóstico de trayectoria de la tormenta con ese nombre en 2020. No afectó tierra.
1 / 22 | Estos son los nombres de tormentas y huracanes para este 2026. A las tormentas y huracanes del Atlántico se les llama por una lista de nombres que ha establecido la Organización Meteorológica Mundial. - Giorgio Viera

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés), antes de la década de 1950, las tormentas tropicales y huracanes se identificaban por el año y el orden en que ocurrían, pero ese sistema podía provocar confusión, especialmente cuando más de un sistema estaba activo al mismo tiempo.

Con el paso del tiempo, las autoridades meteorológicas determinaron que utilizar nombres cortos y fáciles de recordar permitía comunicar avisos y advertencias con mayor rapidez.

Según la NOAA, la práctica de nombrar tormentas con nombres de mujeres comenzó en Estados Unidos en 1953. Más adelante, en 1979, se incorporaron nombres masculinos en la lista del Atlántico, alternándose con los femeninos.

Las listas del Atlántico se repiten cada seis años. Sin embargo, un nombre puede ser retirado si el ciclón fue particularmente mortal o causó daños materiales significativos. En esos casos, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sustituye el nombre para evitar que vuelva a utilizarse en futuras temporadas.

Si durante una temporada se agotan los 21 nombres disponibles, se activa una lista suplementaria.

Para este año, la NOAA pronosticó una temporada por debajo de lo normal en la cuenca del Atlántico, con entre ocho y 14 tormentas con nombre, de las cuales entre tres y seis podrían convertirse en huracanes. De esos huracanes, entre uno y tres podrían alcanzar intensidad mayor, es decir, categoría 3 o superior.

Tags
Breaking NewsTemporada de huracanesTiempoCentro Nacional de Huracanes
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 27 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: