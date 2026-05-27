¿Cuáles son los nombres para la temporada de huracanes 2026?

Así se llamarán las tormentas que se formen en el Atlántico.

A pocos días del inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, ya está definida la lista de nombres que llevarán las tormentas tropicales y huracanes que se formen este año.

Para la temporada de 2026, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) indicó que los sistemas que se desarrollen en la cuenca del Atlántico serán nombrados, en orden, como:

Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Isaias

Josephine

Kyle

Leah

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally

Teddy

Vicky

Wilfred

Aunque para muchas personas la lista puede parecer un simple ejercicio de identificación, los nombres cumplen una función esencial en la comunicación de riesgos.

1 / 22 | Estos son los nombres de tormentas y huracanes para este 2026. A las tormentas y huracanes del Atlántico se les llama por una lista de nombres que ha establecido la Organización Meteorológica Mundial. - Giorgio Viera 1 / 22 Estos son los nombres de tormentas y huracanes para este 2026 A las tormentas y huracanes del Atlántico se les llama por una lista de nombres que ha establecido la Organización Meteorológica Mundial. Giorgio Viera Compartir

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés), antes de la década de 1950, las tormentas tropicales y huracanes se identificaban por el año y el orden en que ocurrían, pero ese sistema podía provocar confusión, especialmente cuando más de un sistema estaba activo al mismo tiempo.

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Con el paso del tiempo, las autoridades meteorológicas determinaron que utilizar nombres cortos y fáciles de recordar permitía comunicar avisos y advertencias con mayor rapidez.

Según la NOAA, la práctica de nombrar tormentas con nombres de mujeres comenzó en Estados Unidos en 1953. Más adelante, en 1979, se incorporaron nombres masculinos en la lista del Atlántico, alternándose con los femeninos.

Las listas del Atlántico se repiten cada seis años. Sin embargo, un nombre puede ser retirado si el ciclón fue particularmente mortal o causó daños materiales significativos. En esos casos, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sustituye el nombre para evitar que vuelva a utilizarse en futuras temporadas.

Si durante una temporada se agotan los 21 nombres disponibles, se activa una lista suplementaria.