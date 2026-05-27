Desde fentanilo hasta cocaína: federales acusan a hombre por tráfico de drogas en Bayamón

Un gran jurado emitió el 21 de mayo una acusación formal contra Bárbaro José del Valle de Paula, de 64 años, por presuntamente conspirar para poseer con intención de distribuir sustancias controladas y delitos relacionados con armas de fuego en Puerto Rico.

Así lo anunciaron este miércoles el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, junto al agente especial a cargo de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Michael Mayer, en un comunicado de prensa.

Ambos funcionarios federales confirmaron que el acusado fue arrestado el 13 de mayo, presuntamente en posesión de un arma con el número de serie borrado.

De acuerdo con documentos judiciales, desde el 29 de abril hasta el 13 de mayo, el acusado conspiró con otras personas para poseer con intención de distribuir fentanilo, crack, heroína, cocaína, marihuana y oxicodona (conocida como Percocet) en el residencial Las Gardenias, y dentro de un radio de 1,000 pies de una propiedad que comprende una escuela pública o privada y un parque infantil.

PUBLICIDAD

El 14 de mayo de 2026, el acusado compareció por primera vez ante el juez magistrado Marcos E. López, del Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico. De ser declarado culpable, enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.

No obstante, la Fiscalía federal indicó que un juez determinará la sentencia tras considerar las Guías de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores.

La DEA y la Policía de Puerto Rico investigan el caso. Mientras, el fiscal auxiliar de Estados Unidos, José A. Contreras, está a cargo del trámite del caso.