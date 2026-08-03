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Activan relevo de carga en la tarde por fallas en generación: miles de clientes se quedan sin servicio eléctrico

A eso de las 2:30 había salido de servicio nuevamente la Unidad 6 de la planta de San Juan

3 de agosto de 2026 - 2:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Unidad 6 de la planta de San Juan volvió a salir de servicio hoy, lunes. (Xavier Araújo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

LUMA Energy informó hoy, lunes, que activó un relevo de carga debido a deficiencia en generación de energía eléctrica.

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Se están produciendo relevos de carga debido a deficiencias en la generación y la salida abrupta de San Juan 6 Genera Puerto Rico. Esto significa que algunos clientes podrían experimentar interrupciones en el servicio”, apuntó.

De acuerdo con la página de LUMA, a eso de las 2:30 de la tarde había 114,301 clientes sin servicio. Pocos minutos después, el sistema fue restableciéndose y la cifra alcanzó los 74,000 clientes.

El consorcio esperaba que los apagones fueran de poca duración debido a que estaba en proceso de activar las unidades de reserva.

Sin embargo, quedaba en duda si habría generación suficiente para las horas pico de consumo de hoy, en horas de la noche, ya que LUMA reportaba un déficit de 40 megavatios para cumplir con la proyección de una demanda 3,000 megavatios.

Pendientes a El Nuevo Día para ampliación.

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LUMA EnergyBreaking News
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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