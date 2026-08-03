Buscan a conductor que atropelló a un adulto mayor y escapó; la víctima murió tras el impacto

La División de Homicidios de la Policía de Puerto Rico investiga un accidente de tránsito “hit and run”, ocurrido el 22 de julio en Río Piedras, en el que un peatón de 71 años murió como consecuencia del impacto.

Los hechos ocurrieron en la avenida Barbosa, frente a un negocio de envío de valores. El conductor, que viajaba en un vehículo Subaru Crosstrek, de color cool gris y del 2018 al 2022, huyó de la escena sin detenerse a brindar asistencia al perjudicado.

La víctima fue identificada como José Llanos Paris, de 71 años. De acuerdo al informe policial, este fue atendido por paramédicos tras el impacto y fue transportado a un hospital, donde el médico de turno certificó su muerte.

Imagen del auto que se fue a la fuga. (Suministrada)

Según la Policía, la investigación apunta a que el conductor del vehículo abandonó la escena sin detenerse a prestar ayuda ni ofrecer información a las autoridades, por lo que el caso es investigado como un choque con fuga (hit and run).

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“En el área se ocupó una pieza (protector de fog light- luces antiniebla) de dicha marca y modelo de auto”, detallaron.

Es por esto, que la Uniformada solicitó ayuda a los ciudadanos para identificar al conductor.

“La Policía solicita la cooperación de la ciudadanía para lograr la identificación y localización del conductor”, indicaron.