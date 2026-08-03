Buscan a conductor que atropelló a un adulto mayor y escapó; la víctima murió tras el impacto
El incidente ocurrió el pasado 22 de julio en la avenida Barbosa, en Río Piedras
3 de agosto de 2026 - 3:16 PM
3 de agosto de 2026 - 3:16 PM
La División de Homicidios de la Policía de Puerto Rico investiga un accidente de tránsito “hit and run”, ocurrido el 22 de julio en Río Piedras, en el que un peatón de 71 años murió como consecuencia del impacto.
Los hechos ocurrieron en la avenida Barbosa, frente a un negocio de envío de valores. El conductor, que viajaba en un vehículo Subaru Crosstrek, de color cool gris y del 2018 al 2022, huyó de la escena sin detenerse a brindar asistencia al perjudicado.
La víctima fue identificada como José Llanos Paris, de 71 años. De acuerdo al informe policial, este fue atendido por paramédicos tras el impacto y fue transportado a un hospital, donde el médico de turno certificó su muerte.
Según la Policía, la investigación apunta a que el conductor del vehículo abandonó la escena sin detenerse a prestar ayuda ni ofrecer información a las autoridades, por lo que el caso es investigado como un choque con fuga (hit and run).
“En el área se ocupó una pieza (protector de fog light- luces antiniebla) de dicha marca y modelo de auto”, detallaron.
Es por esto, que la Uniformada solicitó ayuda a los ciudadanos para identificar al conductor.
“La Policía solicita la cooperación de la ciudadanía para lograr la identificación y localización del conductor”, indicaron.
Cualquier persona que posea información relacionada con este caso puede comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía al 787- 343-2020 o con el agente Javier Rodríguez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, al (787) 793-1234, extensión 2200.
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