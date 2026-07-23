Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
23 de julio de 2026
81°Lluvias aisladas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muerte de peatón en Río Piedras es investigada como un caso de “hit and run”

El incidente fue reportado en la noche de ayer, miércoles

23 de julio de 2026 - 6:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Paramédicos intentaron salvarle la vida, pero en el hospital fue certificado su fallecimiento. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un peatón falleció en la noche del miércoles en Río Piedras tras ser atropellado por un conductor que no se detuvo en la escena, informó la Policía.

RELACIONADAS

El incidente fue reportado a eso de las 9:50 p.m., frente a un negocio de envío de valores ubicado en la avenida Barbosa.

De acuerdo con la información preliminar, un hombre, quien no ha sido identificado, “fue impactado por un vehículo mientras se encontraba en la vía de rodaje”.

“El conductor involucrado abandonó la escena sin detenerse a prestar ayuda ni ofrecer información, por lo que el caso es investigado como un choque (hit and run)”, indica el informe policiaco.

Señaló que, posteriormente, paramédicos acudieron a la escena para brindarle los primeros auxilios al perjudicado y lo transportaron a una institución hospitalaria, donde el médico de turno certificó su muerte.

El agente Orlando Rosado, adscrito a la división antes mencionada, se hizo cargo de la investigación en unión a la fiscal Melissa Jiménez.

Hasta este miércoles, la Policía había reportado 137 muertes en incidentes de tránsito, 13 menos que las 150 registradas a la misma fecha en el 2025.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoHit and runAccidentes de TránsitoRío PiedrasSan Juan
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 23 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: