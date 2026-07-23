Muerte de peatón en Río Piedras es investigada como un caso de “hit and run”
El incidente fue reportado en la noche de ayer, miércoles
23 de julio de 2026 - 6:29 AM
23 de julio de 2026 - 6:29 AM
Un peatón falleció en la noche del miércoles en Río Piedras tras ser atropellado por un conductor que no se detuvo en la escena, informó la Policía.
El incidente fue reportado a eso de las 9:50 p.m., frente a un negocio de envío de valores ubicado en la avenida Barbosa.
De acuerdo con la información preliminar, un hombre, quien no ha sido identificado, “fue impactado por un vehículo mientras se encontraba en la vía de rodaje”.
“El conductor involucrado abandonó la escena sin detenerse a prestar ayuda ni ofrecer información, por lo que el caso es investigado como un choque (hit and run)”, indica el informe policiaco.
Señaló que, posteriormente, paramédicos acudieron a la escena para brindarle los primeros auxilios al perjudicado y lo transportaron a una institución hospitalaria, donde el médico de turno certificó su muerte.
El agente Orlando Rosado, adscrito a la división antes mencionada, se hizo cargo de la investigación en unión a la fiscal Melissa Jiménez.
Hasta este miércoles, la Policía había reportado 137 muertes en incidentes de tránsito, 13 menos que las 150 registradas a la misma fecha en el 2025.
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