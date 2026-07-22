Hermana de Gabriela Nicole Pratts Rosario somete querella por alteración a la paz

Lismary Torres Rosario, hermana de Gabriela Nicole Pratts Rosario, radicó este miércoles una querella por alteración a la paz luego que, supuestamente, recibió un mensaje por la red social Facebook de una persona que la insultó.

Según el informe preliminar de la Policía, la querella se radico a las 7:20 p.m. del 21 de julio. Torres Rosario testificó en el juicio contra Elvia Cabrera Rivera, coacusada por el asesinato de Pratts Rosario registrado el 11 de agosto en Aibonito.

De acuerdo con el informe, el agente Juan Torres atendió la querella en la que Torres Rosario indicó que en el mensaje de voz enviado mediante el servicio Messenger de Facebook, una persona que se identificó como “Ayeicha Medina” le lanzó insultos a ella y a su madre, Lisandra Rosario, incluyendo palabras soeces.