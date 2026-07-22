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Hermana de Gabriela Nicole Pratts Rosario somete querella por alteración a la paz

Aseguró que recibió un mensaje de voz en Facebook con insultos hacia ella y su madre, Lisandra Rosario

22 de julio de 2026 - 5:26 PM

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La querella fue radicada a las 7:20 p.m. del 21 de julio. (Alex Figueroa Cancel)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Lismary Torres Rosario, hermana de Gabriela Nicole Pratts Rosario, radicó este miércoles una querella por alteración a la paz luego que, supuestamente, recibió un mensaje por la red social Facebook de una persona que la insultó.

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Según el informe preliminar de la Policía, la querella se radico a las 7:20 p.m. del 21 de julio. Torres Rosario testificó en el juicio contra Elvia Cabrera Rivera, coacusada por el asesinato de Pratts Rosario registrado el 11 de agosto en Aibonito.

De acuerdo con el informe, el agente Juan Torres atendió la querella en la que Torres Rosario indicó que en el mensaje de voz enviado mediante el servicio Messenger de Facebook, una persona que se identificó como “Ayeicha Medina” le lanzó insultos a ella y a su madre, Lisandra Rosario, incluyendo palabras soeces.

La Policía añadió que la fiscal Luana Cruz ordenó citar el caso y obtener una orden para acceder a la cuenta de Facebook. Del mismo modo, una vez cuenten con la orden judicial, la División de Crímenes Cibernéticos de Ponce coordinará para obtener la información necesaria de la cuenta.

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Breaking NewsGabriela Nicole Pratts RosarioAsesinatosAibonitoRedes socialesPolicía de Puerto RicoJuicio Elvia Cabrera
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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