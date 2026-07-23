Salinas - Al recalcar que retiene la facultad de evaluar cualquier contrato, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pidió a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) que aplace la selección de proponentes de las dos licitaciones activas para proyectos de generación permanente hasta que se le brinden respuestas satisfactorias a interrogantes sobre las limitaciones generales que pesan sobre el sistema, como el acceso a combustible y la viabilidad de interconectar paralelamente decenas de instalaciones de producción eléctrica.