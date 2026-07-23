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prima:Junta Fiscal solicita pausa al proceso de contratación de nueva generación eléctrica permanente

Según el ente, persisten numerosas interrogantes que deben atenderse previo a cualquier adjudicación

23 de julio de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, Josué Colón, comparte con la gobernadora Jenniffer González durante un evento el miércoles en la central Aguirre, en Salinas. (Xavier Araújo)
Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

Salinas - Al recalcar que retiene la facultad de evaluar cualquier contrato, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pidió a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) que aplace la selección de proponentes de las dos licitaciones activas para proyectos de generación permanente hasta que se le brinden respuestas satisfactorias a interrogantes sobre las limitaciones generales que pesan sobre el sistema, como el acceso a combustible y la viabilidad de interconectar paralelamente decenas de instalaciones de producción eléctrica.

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Junta de Supervisión FiscalRobert F. MujicaAlianzas Público-PrivadasJosué ColónGeneración de energía
ACERCA DEL AUTOR
Manuel Guillama Capella
Manuel Guillama CapellaArrow Icon
Periodista puertorriqueño, egresado en 2016 de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Durante su carrera, se ha enfocado en la cobertura de temas de Educación, política, gobierno,...
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