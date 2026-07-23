Encienden la unidad 5 de Costa Sur

La unidad 5 de la central Costa Sur, en Guayanilla, fue encendida en la noche de este miércoles, lo que redujo el déficit en generación que enfrenta Puerto Rico desde el 16 de julio, cuando los generadores 5 y 6 salieron de servicio con horas de diferencia.

Hasta las 10:30 p.m., el portal de generación de Genera PR mostraba una generación total de 2,488 megavatios (MW) y una reserva operacional de 159 MW, todavía por debajo de los 700 MW que se consideran el nivel mínimo de reserva.

A la misma hora, la unidad 5 de Costa Sur generaba 144 MW, y su producción debía aumentar a medida que alcance su nivel óptimo de generación que, por lo general, es de sobre 300 MW.

LUMA Energy indicó, en sus redes sociales, que Genera PR notificó que la unidad 5 comenzó a generar electricidad, lo que permitirá aumentar la capacidad disponible del sistema.

PUBLICIDAD

“Esto significa que se irá restableciendo el servicio en la medida que generación adicional se haga disponible y evitar extender el relevo en horas de la madrugada”, sostuvo el consorcio a cargo de la red de transmisión y distribución de energía en el escrito.

A las 10:30 p.m., el portal de estatus del servicio de LUMA Energy mostraba 117,706 clientes sin energía eléctrica. En su pico, sobre 240,000 abonados no contaban con electricidad.

Las zonas más afectadas siguen siendo Arecibo (23,697), Caguas (23,498), Ponce (20,303), Bayamón (17,463), Mayagüez (15,670), San Juan (12,309) y Carolina (4,766).

Más temprano, el portavoz de LUMA, Hugo Sorrentini, explicó que la empresa ya anticipaba un déficit de generación para el periodo de mayor consumo, entre las 6:30 p.m. y las 9:30 p.m., luego de la salida de una unidad de EcoEléctrica esta mañana. Sin embargo, la situación se agravó cuando la unidad 5 de Costa Sur salió de servicio de forma repentina en horas de la tarde, lo que elevó el déficit de generación y obligó a ampliar los relevos de carga.

Horas antes, el vicepresidente de Asuntos Gubernamentales y Públicos de Genera, Iván Báez, indicó a El Nuevo Día que el equipo de operaciones trabajaba para reincorporar la unidad en un periodo aproximado de dos horas y que no se habían identificado daños mayores.

Baez añadió que las unidad 4 de Palo Seco 4, y la unidad 7 de San Juan, fueron reactivadas tras las averías reportadas la semana pasada.

La unidad 5 de Costa Sur salió de servicio en la mañana del 16 de julio, lo que provocó apagones en casi toda la isla. El zar de Energía, Josué Colón, indicó, ese día, que la unidad sufrió una avería en las calderas.

PUBLICIDAD

En la noche de ese mismo día, la unidad 6 también salió de servicio por lo que, en principio, se describió como una explosión en el patio de interruptores que recibe la energía generada para distribuir en las líneas que maneja el consorcio LUMA Energy.