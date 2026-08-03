Genera PR busca reparar unidad averiada en la Central San Juan para frenar déficit de generación hoy

La unidad #6 de la Central San Juan salió de servicio la noche del domingo y, de no recuperarse para la hora pico de la demanda energética este lunes, podría llevar a un déficit de generación que redundaría en relevos de carga durante la noche.

Según el portavoz de prensa de Genera PR, Iván Báez, actualmente el equipo de la empresa que administra el sistema de generación trabaja para reparar la unidad la tarde del lunes.

Las lecturas en la página de LUMA Energy apuntan a que, de no restaurarse la unidad en horas de la tarde, existiría un déficit de generación de 47 megavatios.

“Tendría que haber relevos de carga para compensar”, explicó, por su parte, el portavoz de prensa de LUMA Energy, Hugo Sorrentini.

La hora pico del consumo energético es de 5:00 p.m. a 11:00 p.m., con la mayor tensión ocurriendo entre las 6:30 p.m. y las 9:30 p.m., cuando las familias llegan a los hogares y prenden todos sus dispositivos electrónicos.

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Báez, de Genera, confirmó que, al ocurrir la salida de la unidad, se produjo un relevo, pero “duró poco menos de 15 minutos” el domingo.

“Ahora mismo, no hay gente sin servicio a causa de la salida”, confirmó Báez.

El problema en la unidad #6 de la Central San Juan ocurrió en el sistema de excitación, “el mecanismo que suministra la corriente necesaria para producir el campo magnético del generador y mantener estable el voltaje de salida”.

A mediados de julio, Genera PR enfrentó problemas con la unidad #6 de la central Costa Sur, aunque en la noche del domingo informaron que esas reparaciones se completaron, la publicación de este lunes informa que la caldera se encontraba en el proceso de arranque, pero posteriormente enfrentó problemas en su válvula de control principal (main control valve).

“Se le está realizando un diagnóstico para poder continuar con el proceso de arranque”, lee el escrito de Genera PR en redes sociales.

El 30 de julio, el sistema eléctrico enfrentó otro déficit de generación luego que se registrara una avería en la planta AES Puerto Rico. En ese momento, LUMA activó su programa CBES (Customer Battery Energy Sharing o Intercambio de Energía en Baterías), que permite que clientes con sistemas solares y baterías aporten energía almacenada al sistema eléctrico, lo que llevó a mitigar el relevo.

Sorrentini confirmó que, de no repararse la avería en la Central de San Juan a tiempo, podrían recurrir a la misma estrategia.

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Un día después, el 31 de julio, la central Aguirre también sufrió una salida de servicio por problemas con el flujo de combustible, que llevó una nueva ronda de apagones selectivos para 100,000 abonados.