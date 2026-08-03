Preocupa a los alcaldes el manejo de la sequía

Previo al comienzo de una reunión en La Fortaleza, un grupo de alcaldes manifestó este lunes su preocupación y el reclamo para que haya más comunicación y un plan coordinado con el gobierno ante la posibilidad de que se amplíen las áreas cubiertas por el racionamiento de agua.

La gobernadora Jenniffer González convocó al Comité de Sequía y a un grupo de alcaldes a la Mansión Ejecutiva para discutir el plan de acción ante la escasa precipitación en la isla, que, al momento, mantiene bajo períodos de racionamiento de 48 horas a Canóvanas y Río Grande.

“Ciertamente, en San Juan la situación del servicio de agua ha estado caótica por mucho tiempo, por muchos meses. Ahora, se complica más por la posibilidad de un racionamiento oficial, aunque hay áreas que han estado ya racionadas por mucho tiempo”, manifestó el alcalde Miguel Romero a su llegada a La Fortaleza.

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“Vamos a reunirnos con la gobernadora y ver cuál es el plan para atender esto, cuál es el plan para atender al municipio en lo que es suministrar agua, en esta emergencia que no acaba. Y qué otros (planes) hay porque esto ya está afectando la calidad de vida diaria de la gente, el desarrollo económico, el turismo. Esperamos una reunión productiva”, agregó el ejecutivo municipal, que llevó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hasta el tribunal en reclamo de mejor atención a los problemas con el suministro de agua en diversos sectores de la capital.

Por su parte, la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, calificó como “retante” la situación a causa de la sequía y la interrupción del servicio de agua potable. Urgió al gobierno y a la AAA a asignar más personal en las plantas y represas.

“Ahora todo el mundo tiene que, como uno dice, tirarse a la calle y doblarse las mangas porque ahora se necesita no solamente un sistema que se corra a nivel de computadoras y demás. Ahora tenemos que ir al ‘field’ (campo)”, apuntó la alcaldesa.

1 / 14 | Tiempo de ahorrar agua: siga estos consejos y ayude a evitar un racionamiento. Ante el déficit de lluvia y la ampliación de la sequía en Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hizo un llamado al uso prudente del agua potable, para extender los abastos en los embalses y evitar entrar en planes de racionamiento. - Xavier Araújo 1 / 14 Tiempo de ahorrar agua: siga estos consejos y ayude a evitar un racionamiento Ante el déficit de lluvia y la ampliación de la sequía en Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hizo un llamado al uso prudente del agua potable, para extender los abastos en los embalses y evitar entrar en planes de racionamiento. Xavier Araújo Compartir

Mencionó, a modo de ejemplo, que el domingo la AAA “apagó” la estación de bombas de El Comandante, y la urbanización Las Haciendas, zonas de Campo Rico y parcelas Campo Rico se quedaron sin agua porque se necesita una persona que reactive el servicio de manera manual. Reconoció que ha recibido asistencia de la Guardia Nacional y de otros municipios como Bayamón y Ceiba.

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Canóvanas fue de los primeros municipios afectados por la sequía. “Es increíble, porque nosotros, donde tenemos el racionamiento, no hemos hecho tanta distribución de agua como donde tenemos entonces la intermitencia”, apuntó Soto.

Entretanto, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, precisó que, en su pueblo, se suspende el servicio de agua potable todos los días a las 10:00 p.m. y lo regresan a las 5:00 a.m. Sin embargo, destacó que sectores remotos reciben el agua más tarde.