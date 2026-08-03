Preocupa a los alcaldes el manejo de la sequía
Al llegar a una reunión con la gobernadora Jenniffer González en La Fortaleza, reclamaron más información, personal y comunicación del gobierno y la AAA
3 de agosto de 2026 - 11:22 AM
3 de agosto de 2026 - 11:22 AM
Previo al comienzo de una reunión en La Fortaleza, un grupo de alcaldes manifestó este lunes su preocupación y el reclamo para que haya más comunicación y un plan coordinado con el gobierno ante la posibilidad de que se amplíen las áreas cubiertas por el racionamiento de agua.
La gobernadora Jenniffer González convocó al Comité de Sequía y a un grupo de alcaldes a la Mansión Ejecutiva para discutir el plan de acción ante la escasa precipitación en la isla, que, al momento, mantiene bajo períodos de racionamiento de 48 horas a Canóvanas y Río Grande.
“Ciertamente, en San Juan la situación del servicio de agua ha estado caótica por mucho tiempo, por muchos meses. Ahora, se complica más por la posibilidad de un racionamiento oficial, aunque hay áreas que han estado ya racionadas por mucho tiempo”, manifestó el alcalde Miguel Romero a su llegada a La Fortaleza.
“Vamos a reunirnos con la gobernadora y ver cuál es el plan para atender esto, cuál es el plan para atender al municipio en lo que es suministrar agua, en esta emergencia que no acaba. Y qué otros (planes) hay porque esto ya está afectando la calidad de vida diaria de la gente, el desarrollo económico, el turismo. Esperamos una reunión productiva”, agregó el ejecutivo municipal, que llevó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hasta el tribunal en reclamo de mejor atención a los problemas con el suministro de agua en diversos sectores de la capital.
Por su parte, la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, calificó como “retante” la situación a causa de la sequía y la interrupción del servicio de agua potable. Urgió al gobierno y a la AAA a asignar más personal en las plantas y represas.
“Ahora todo el mundo tiene que, como uno dice, tirarse a la calle y doblarse las mangas porque ahora se necesita no solamente un sistema que se corra a nivel de computadoras y demás. Ahora tenemos que ir al ‘field’ (campo)”, apuntó la alcaldesa.
Mencionó, a modo de ejemplo, que el domingo la AAA “apagó” la estación de bombas de El Comandante, y la urbanización Las Haciendas, zonas de Campo Rico y parcelas Campo Rico se quedaron sin agua porque se necesita una persona que reactive el servicio de manera manual. Reconoció que ha recibido asistencia de la Guardia Nacional y de otros municipios como Bayamón y Ceiba.
Canóvanas fue de los primeros municipios afectados por la sequía. “Es increíble, porque nosotros, donde tenemos el racionamiento, no hemos hecho tanta distribución de agua como donde tenemos entonces la intermitencia”, apuntó Soto.
Entretanto, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, precisó que, en su pueblo, se suspende el servicio de agua potable todos los días a las 10:00 p.m. y lo regresan a las 5:00 a.m. Sin embargo, destacó que sectores remotos reciben el agua más tarde.
La AAA aseguró temprano que restableció el servicio a los sectores de la zona metropolitana afectados el domingo por trabajos en la represa Carraízo. Unos 44,355 abonados en San Juan, Trujillo Alto y Canóvanas se quedaron sin agua debido a que suspendieron el flujo de la planta Sergio Cuevas hasta el sistema de distribución de Cupey. El presidente ejecutivo de la corporación pública, Luis González Delgado, dijo en entrevista radial (Radio Isla) que el servicio se restablecería paulatinamente, y que las zonas afectadas en San Juan recuperarían el agua en la última fase.
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