Hallan causa para arresto contra agente de la Policía por violencia de género

El Tribunal de Aibonito encontró causa para el arresto de un agente de la Policía por violencia de género.

En un comunicado de prensa, la Uniformada identificó al imputado como Dariel Otero Rodríguez, de 29 años, residente en Orocovis, adscrito al Distrito de Barranquitas.

Según la investigación, el caso fue reportado en el pueblo de Coamo, alegando que “en fechas previas Otero intimidaba a la víctima de 24 años con quien tuvo una relación de 11 meses, provocándole temor por su seguridad y bienestar emocional”.

El informe policíaco señala que, además, “el 31 de julio de 2026 continuó incurriendo en el patrón de maltrato emocional contra la perjudicada profiriéndole palabras ofensivas mientras esta realizaba una llamada telefónica”.

Luego de la pesquisa a cargo del agente Jesús Pérez Rivera, en unión a la sargento Luz Rivera Robles, ambos adscritos a la División de Violencia Domestica y Asuntos Juveniles de Aibonito, consultaron un caso con la fiscal Andrea Santiago Giraldo, quien radicó dos cargos criminales por violaciones al articulo 3 de la Ley 54.

PUBLICIDAD

Tras evaluar la prueba, la jueza Sylvia Saldaña Villafañe determinó causa probable en los cargos sometidos, fijando una fianza global de $40,000.