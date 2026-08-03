Caen 8 bombas en 90 minutos: ataque ruso sobre Ucrania causa una muerte y 31 heridos

Kiev - Aviones rusos lanzaron ocho potentes bombas planeadoras en un lapso de 90 minutos sobre barrios residenciales de la ciudad ucraniana de Zaporizhia, en el sur del país, lo que causó la muerte de una persona e hirió a decenas más, informó el lunes el jefe regional, Ivan Fedorov.

Rusia ha utilizado bombas planeadoras para arrasar pueblos y ciudades ucranianas desde que invadió a su vecino hace más de cuatro años. Estas armas son bombas de la época soviética adaptadas con sistemas de guía y pueden transportar hasta 6,600 libras (3,000 kilogramos) de explosivos, dejando enormes cráteres. Ucrania no dispone de contramedidas eficaces contra ellas.

El ataque del domingo por la noche contra Zaporizhia causó la muerte de una mujer de 71 años e hirió a 31 personas, entre ellas una adolescente de 16 años, mientras que las bombas dañaron 22 edificios de viviendas en cuatro distritos de la ciudad, señaló Fedorov.

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Los misiles balísticos rusos han causado daños a gran escala en zonas civiles de Ucrania en otras ocasiones, y el presidente Volodymyr Zelensky volvió a hacer el domingo por la noche un llamamiento urgente a otros países para que envíen a Ucrania más sistemas de defensa aérea Patriot fabricados en Estados Unidos.

Solo los interceptores Patriot pueden detener de forma fiable los misiles balísticos, pero escasean debido a la guerra con Irán.

“El mundo cuenta con misiles Patriot. Lo que importa ahora es que nuestros socios tomen la decisión política de proporcionar los paquetes necesarios”, escribió Zelensky en las redes sociales. “Estados Unidos sabe lo que necesitamos. Europa sabe lo que necesitamos. Los misiles antibalísticos deben proteger a la gente, no quedarse en los almacenes”.

1 / 50 | Marcados por la guerra: 50 imágenes inéditas del cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Militares ucranianos disparan desde un obús ruso Msta-B en una línea del frente cerca de la ciudad de Kupyansk. - SERGEY KOZLOV 1 / 50 Marcados por la guerra: 50 imágenes inéditas del cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania Militares ucranianos disparan desde un obús ruso Msta-B en una línea del frente cerca de la ciudad de Kupyansk. SERGEY KOZLOV Compartir

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció dar marcha atrás la semana pasada respecto a su compromiso anterior de conceder a Ucrania una licencia para fabricar por sí misma los Patriot. El viernes afirmó que la cuestión de la licencia sigue en debate y que aún no ha tomado una decisión definitiva.

Zelensky ha sugerido una alternativa a Trump, según la cual el empresario tecnológico Elon Musk permitiría a Ucrania utilizar los satélites Starlink para atacar bases de lanzamiento de misiles balísticos en territorio ruso. Las autoridades no han confirmado públicamente si se está barajando esa posibilidad.

Rusia atacó Ucrania con 181 drones de ataque de largo alcance durante la noche del domingo al lunes, según la Fuerza Aérea ucraniana. Esta señaló que las defensas aéreas bloquearon e interceptaron 163 drones, pero que 14 causaron daños en 13 lugares.

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El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas atacaron cuatro buques mercantes que transportaban carga destinada a las fuerzas armadas ucranianas, incluidos tres en aguas del mar Negro y uno en el puerto de Mykolaiv, pero no facilitó más información.

Mientras tanto, tres personas murieron y dos resultaron heridas en el ataque nocturno de Kiev contra Crimea, una península ucraniana anexionada ilegalmente, según informó el jefe designado por Rusia en la región, Sergei Aksyonov. No dio más detalles.

Los drones ucranianos también atacaron otro gran almacén perteneciente a Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia, como parte de una campaña que ha afectado a más de una docena de centros de distribución de la empresa y ha trastocado sus operaciones.

Un almacén de Wildberries situado en la región de Vladímir, al este de Moscú, se incendió durante el último ataque, según informó la empresa el lunes.

Tres personas resultaron heridas, según informó el gobernador de Vladimir, Alexander Avdeyev.

El Ministerio de Defensa ruso informó el lunes de que sus defensas aéreas interceptaron durante la noche 131 drones ucranianos sobre varias regiones rusas, así como sobre la Crimea anexionada y el mar Negro.

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