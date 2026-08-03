Justicia federal cancela el fondo de $1,800 millones para aliados de Donald Trump

Washington - El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, emitió una orden formal el domingo por la noche para cancelar el fondo de $1,800 millones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “contra la instrumentalización de la justicia”, destinado a compensar a sus aliados políticos, después de semanas de negociaciones con dos senadores republicanos que estaban bloqueando su candidatura para asumir el puesto de forma definitiva.

Una portavoz del senador de Texas John Cornyn, uno de los senadores que frenaban la nominación de Blanche, confirmó el acuerdo, que se produce antes de una votación de confirmación prevista para el martes sobre la nominación de Blanche en la Comisión Judicial del Senado. El otro senador republicano, el senador de Carolina del Norte Thom Tillis, no hizo comentarios de momento.

Blanche dijo en una audiencia de junio que el Departamento de Justicia no seguiría adelante con el fondo para compensar a quienes creen que fueron procesados injustamente, mientras enfrentaba indignación bipartidista ante la posibilidad de que alborotadores violentos que atacaron a la policía en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 pudieran optar a pagos.

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Pero Cornyn y Tillis, ambos miembros del panel judicial, han dicho que querían ver la promesa por escrito antes de respaldar la nominación de Blanche, especialmente después de que Trump expresara su apoyo continuo a la idea.

1 / 11 | A cinco años del ataque al Capitolio: imágenes de un día que sacudió a Estados Unidos. Los Policías tratan de detener a los manifestantes frente al Capitolio. - The Associated Press 1 / 11 A cinco años del ataque al Capitolio: imágenes de un día que sacudió a Estados Unidos Los Policías tratan de detener a los manifestantes frente al Capitolio. The Associated Press Compartir

En un comunicado, Blanche dijo que la orden se produjo después de “conversaciones de buena fe”.

“Mi equipo y yo nos hemos reunido con miembros de la comisión y senadores durante las últimas semanas, y hemos abordado cualquier inquietud o pregunta pendiente”, manifestó Blanche.

La orden da por muerto el fondo “más allá de toda duda”

En un comunicado que acompaña la orden, el Departamento de Justicia dijo que, “aunque el secretario de Justicia interino ha informado repetidamente al Congreso mediante testimonio, incluso bajo juramento, así como en respuestas por escrito, que el Fondo no seguirá adelante, y el Departamento ha sostenido repetidamente ante tribunales de distrito que el Fondo no seguirá adelante, la orden de hoy rescinde oficialmente la orden del 18 de mayo de 2026”.

Desde que se anunció el acuerdo de la demanda del presidente contra el IRS, “no se nombró a ningún miembro; no se transfirieron fondos; no se estableció ningún proceso para recibir reclamaciones; no se pagó ninguna reclamación”, señala la orden. “Esta orden establece, más allá de toda duda, que no existe ningún Fondo”.

El documento difundido por Blanche el domingo por la noche también limita el alcance de otra disposición del acuerdo que otorgaba amplia inmunidad a Trump y a miembros de su familia frente a auditorías fiscales.

El acuerdo aclara que el acuerdo de inmunidad ante auditorías fiscales “se aplica únicamente de manera retroactiva” a reclamaciones abiertas en el momento del acuerdo, y no protege al presidente de la revisión de futuras declaraciones de impuestos.

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Cornyn y Tillis recogen preocupaciones de colegas republicanos al bloquear la nominación de Blanche

Cornyn, que perdió la reelección este año después de que Trump respaldara a su oponente en las primarias, y Tillis, que se retira cuando su mandato termine en enero, han bloqueado la nominación de Blanche mientras muchos de sus colegas republicanos han criticado el fondo.

La Comisión Judicial pospuso una votación sobre la nominación de Blanche que estaba prevista para el jueves por la mañana después de que Tillis y Cornyn dijeron que necesitaban más del gobierno antes de poder aportar los votos necesarios.

Los dos senadores han dicho repetidamente que el Departamento de Justicia parecía interesado en llegar a un acuerdo, pero la Casa Blanca no cedía ni siquiera para ayudar a la confirmación del leal exabogado personal de Trump, quien ha impulsado agresivamente las prioridades del gobierno como secretario de Justicia interino.

“Creo que en lo que respecta a Blanche y al Departamento de Justicia, estábamos prácticamente en la misma página”, dijo Cornyn el jueves. “Pero luego, cuando el presidente se enteró, no estaba dispuesto a aceptarlo”.

Blanche, que se desempeñó como abogado defensor de Trump en sus casos penales, ingresó al Departamento de Justicia el año pasado como subsecretario de Justicia. Fue ascendido al puesto principal después de que Pam Bondi fuera despedida en abril por Trump, quien estaba frustrado por su fracaso en procesar con éxito a sus enemigos políticos.

Aunque Blanche insistió en que no estaba postulándose para el puesto permanente, se ha movido agresivamente para impulsar la agenda del gobierno de Trump y acelerar investigaciones sobre los supuestos adversarios del presidente.

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Trump continúa expresando apoyo a su acuerdo

Ambas partes han negociado durante semanas, aunque Trump ha insistido en que cree que el fondo debería seguir adelante y amenazó con ponerlo en marcha si Blanche no era confirmado.

Después de que se retrasara la votación del jueves, Trump dijo en una publicación en redes sociales que podría retirar la nominación de Blanche y volver a presentarla después de que Cornyn y Tillis dejen el cargo el próximo año.

El presidente dijo el domingo por la noche que las personas que enfrentaron cargos por el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, y que podrían haberse beneficiado del fondo, tenían “sus vidas destruidas”.

“Esto sería un reembolso por el dolor que sufrieron”, manifestó Trump. “A mucha gente le gusta”.

El viernes, los abogados de Trump notificaron a un tribunal que apelarían el duro fallo de una jueza que describió el acuerdo de la demanda del presidente contra el IRS como un ejercicio indebido de beneficio propio. La jueza, en su orden del mes pasado, remitió a uno de los abogados de Trump para una posible acción disciplinaria y criticó la participación de Blanche en el acuerdo, dada su representación previa de Trump.

Blanche ha dicho que no está de acuerdo “con las insinuaciones de la jueza” sobre él. Abogados del Departamento de Justicia habían escrito previamente en documentos judiciales que el fondo no seguiría adelante, pero se negaron a la solicitud de una jueza de que Blanche y otros funcionarios presentaran una declaración bajo pena de perjurio de que el gobierno no tomaría ninguna otra medida para crear el fondo.

El Departamento de Justicia dijo que las exigencias del tribunal eran “innecesarias”.

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