El tercer país más pequeño del mundo cambia su nombre

Wellington, Nueva Zelanda - El país insular del Pacífico de Nauru ha cambiado su nombre por el de República de Naoero, según ha anunciado su presidente, para adaptarlo a la ortografía y la pronunciación de la lengua nacional.

El código internacional del país pasará de NRU a NRO y a sus habitantes se les conocerá como “dei-Naoero” en lugar de “nauruanos”. Aunque en el extranjero se le conoce comúnmente por la pronunciación “Now-roo”, el nuevo nombre se pronuncia “Now-ero”.

Esta medida devolvería a la remota nación insular del Pacífico Sur su nombre tradicional, según un comunicado publicado el jueves en la cuenta de Facebook del gobierno. El país pasó a ser conocido internacionalmente como Nauru únicamente porque su nombre local resultaba difícil de pronunciar para los extranjeros, y fue más una cuestión de conveniencia que de elección, según un comunicado anterior del gobierno.

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“Esta propuesta de cambio pretende honrar más fielmente el patrimonio de nuestra nación, nuestra lengua y nuestra identidad”, declaró el presidente David Adeang al presentar la propuesta ante el Parlamento en enero. La enmienda constitucional propuesta ha sido aprobada por los legisladores en las dos rondas de votación necesarias, aunque no quedó claro de inmediato si el documento se había modificado formalmente.

Con 12,000 habitantes, Nauru es el tercer país más pequeño del mundo por número de habitantes, después de Tuvalu y la Ciudad del Vaticano. Este diminuto atol de piedra caliza coralina fue colonizado por Alemania y posteriormente administrado por Australia, antes de convertirse en una república independiente en 1968.

Ha atravesado circunstancias turbulentas: la explotación minera del fosfato generó una enorme riqueza en la isla en la década de 1970, antes de que la industria entrara en crisis, lo que llevó a Nauru al borde de la ruina económica en la década de 1990.

En la actualidad, el país es uno de los que corren mayor riesgo en el mundo ante la subida del nivel del mar provocada por el cambio climático, lo que ha llevado al Gobierno a buscar inversión extranjera a través de un programa de ciudadanía a cambio de una aportación económica destinada a financiar el traslado de la población y las infraestructuras lejos del océano, que avanza cada vez más hacia la costa.

El cambio de nombre supuso “el inicio de un renovado orgullo nacional”, afirmó Adeang en su último comunicado. Cuando su gobierno votó a favor de la medida en mayo, el presidente anunció un referéndum para ratificarla.

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El gobierno afirmó en su comunicado de la semana pasada que, tras “amplios debates”, los legisladores habían decidido que no era necesario celebrar una votación pública.

“Aunque el objetivo de un referéndum es determinar la voluntad del pueblo, el nombre de Naoero nunca se ha perdido, sino que ha estado esperando a ser plenamente aceptado”, reza el comunicado.

“Esa denominación ya forma parte de la identidad del pueblo, figura en el escudo nacional y se utiliza en la comunidad; y, lo que es más importante, está permitida por la Constitución“, añadió.

Esta medida convierte al país en el último en marcar un giro respecto a su pasado colonial mediante el cambio de nombre. El pequeño reino africano de Eswatini recuperó su nombre original, en lugar de Suazilandia, en 2018. Otros países han optado por este cambio como una especie de renovación de imagen, tal y como hizo Turquía cuando Ankara solicitó a las Naciones Unidas en 2022 que comenzaran a denominar al país “Türkiye”, nombre con el que la nación se había identificado desde hacía mucho tiempo a nivel nacional.

La decisión de Nauru supondrá el cambio de nombre de sus aviones y buques nacionales. Según su comunicado, el gobierno ya estaba tratando de que otros países e instituciones internacionales reconocieran este cambio.

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