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Índice sobre los 100 grados Fahrenheit: emiten advertencia de calor para 61 municipios

El Servicio Nacional de Meteorología espera, además, “altas concentraciones” de polvo del Sahara

3 de agosto de 2026 - 7:16 AM

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El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan recomendó tomar precauciones, incluyendo tomar líquidos para evitar la deshidratación. (Paul White)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió hoy, lunes, una advertencia de calor para 61 municipios de Puerto Rico.

La agencia federal indicó que las áreas costeras y urbanas registrarían índices de calor superior a los 100 grados Fahrenheit, particularmente entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

“Este nivel de calor afecta principalmente a aquellas personas extremadamente sensibles al calor, especialmente cuando están al aire libre sin enfriamiento efectivo y/o hidratación adecuada”, apuntó el SNM.

Los municipios bajo la advertencia son Aguas Buenas, Patillas, Peñuelas, Mayagüez, Vieques, Comerío, Arroyo, Juncos, Culebra, Ceiba, Santa Isabel, Toa Alta, Guánica, Hatillo, Bayamón, Camuy, San Germán, Cayey, Naguabo, Caguas, Manatí, Rincón, Guayama, Dorado, Vega Baja, Añasco, Moca, Carolina, Quebradillas, Gurabo, Ponce, Florida, Yauco, Fajardo, Trujillo Alto, Salinas, San Juan, Yabucoa, San Lorenzo, Hormigueros, Cidra, Lajas, Canóvanas, Barceloneta, Cataño, Guayanilla, Isabela, Maunabo, Humacao, Vega Alta, Guaynabo, Arecibo, Aguada, Toa Baja, Loíza, Juana Díaz, Cabo Rojo, Aguadilla, Río Grande, Luquillo y Las Piedras.

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¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

“Beba muchos líquidos, permanezca en una habitación con aire acondicionado, evite la exposición al sol y manténgase en contacto con sus familiares y vecinos”, recomendó el SNM. “Tome precauciones adicionales al salir. Use ropa ligera y holgada. Intente limitar las actividades extenuantes a las primeras horas de la mañana o al atardecer. Actúe si observa síntomas de agotamiento por calor o golpe de calor”.

Mientras, en momentos en que se agrava la sequía, el SNM explicó que durante la noche llegó al área de Puerto Rico aire “más seco” y “una capa” con particulado de polvo del desierto del Sahara que “ha desplazado gradualmente el campo de humedad superior a lo normal observado durante el fin de semana”.

“Esto ha provocado una fuerte disminución de la humedad disponible”, apuntó.

Agregó que “desde la medianoche, las acumulaciones de lluvia estimadas por radar indican acumulaciones generalmente mínimas en el tercio oriental de Puerto Rico y Vieques a medida que las lluvias pasajeras atraviesan la región”.

“Hoy se registrarán altas concentraciones de polvo sahariano, lo que favorecerá un patrón meteorológico más estable. Esta presencia de polvo sahariano sobre las islas provocará cielos brumosos, menor visibilidad y un deterioro de la calidad del aire hoy y mañana, martes”, detalló. “Las personas de grupos vulnerables deben seguir las recomendaciones del Departamento de Salud, tener sus medicamentos a mano y evitar las actividades al aire libre”.

Una enorme nube de polvo del desierto del Sahara cubrió la mayor parte del Caribe el lunes en el mayor evento de su tipo este año mientras se dirige hacia Estados Unidos. En la foto, vista parcial desde el mirador Gavilán, en Guaynabo. La nube se extendió unos 3,200 kilómetros (unas 2,000 millas) desde Jamaica hasta mucho más allá de Barbados en el este del Caribe. En la foto, vista parcial desde el mirador Gavilán, en Guaynabo.El aire seco y polvoriento conocido como la Capa de Aire del Sahara se forma sobre el desierto del Sahara en África y se mueve hacia el oeste a través del Océano Atlántico comenzando alrededor de abril hasta aproximadamente octubre. Esta foto muestra la zona de los muelles en la avenida Kennedy, en San Juan.
1 / 15 | Densa bruma arropa a Puerto Rico: así se ve la gran nube de polvo de Sahara que impacta a la isla. Una enorme nube de polvo del desierto del Sahara cubrió la mayor parte del Caribe el lunes en el mayor evento de su tipo este año mientras se dirige hacia Estados Unidos. En la foto, vista parcial desde el mirador Gavilán, en Guaynabo. - Xavier Araújo
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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