Índice sobre los 100 grados Fahrenheit: emiten advertencia de calor para 61 municipios
El Servicio Nacional de Meteorología espera, además, “altas concentraciones” de polvo del Sahara
3 de agosto de 2026 - 7:16 AM
3 de agosto de 2026 - 7:16 AM
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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió hoy, lunes, una advertencia de calor para 61 municipios de Puerto Rico.
La agencia federal indicó que las áreas costeras y urbanas registrarían índices de calor superior a los 100 grados Fahrenheit, particularmente entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.
“Este nivel de calor afecta principalmente a aquellas personas extremadamente sensibles al calor, especialmente cuando están al aire libre sin enfriamiento efectivo y/o hidratación adecuada”, apuntó el SNM.
Los municipios bajo la advertencia son Aguas Buenas, Patillas, Peñuelas, Mayagüez, Vieques, Comerío, Arroyo, Juncos, Culebra, Ceiba, Santa Isabel, Toa Alta, Guánica, Hatillo, Bayamón, Camuy, San Germán, Cayey, Naguabo, Caguas, Manatí, Rincón, Guayama, Dorado, Vega Baja, Añasco, Moca, Carolina, Quebradillas, Gurabo, Ponce, Florida, Yauco, Fajardo, Trujillo Alto, Salinas, San Juan, Yabucoa, San Lorenzo, Hormigueros, Cidra, Lajas, Canóvanas, Barceloneta, Cataño, Guayanilla, Isabela, Maunabo, Humacao, Vega Alta, Guaynabo, Arecibo, Aguada, Toa Baja, Loíza, Juana Díaz, Cabo Rojo, Aguadilla, Río Grande, Luquillo y Las Piedras.
“Beba muchos líquidos, permanezca en una habitación con aire acondicionado, evite la exposición al sol y manténgase en contacto con sus familiares y vecinos”, recomendó el SNM. “Tome precauciones adicionales al salir. Use ropa ligera y holgada. Intente limitar las actividades extenuantes a las primeras horas de la mañana o al atardecer. Actúe si observa síntomas de agotamiento por calor o golpe de calor”.
Mientras, en momentos en que se agrava la sequía, el SNM explicó que durante la noche llegó al área de Puerto Rico aire “más seco” y “una capa” con particulado de polvo del desierto del Sahara que “ha desplazado gradualmente el campo de humedad superior a lo normal observado durante el fin de semana”.
“Esto ha provocado una fuerte disminución de la humedad disponible”, apuntó.
Agregó que “desde la medianoche, las acumulaciones de lluvia estimadas por radar indican acumulaciones generalmente mínimas en el tercio oriental de Puerto Rico y Vieques a medida que las lluvias pasajeras atraviesan la región”.
“Hoy se registrarán altas concentraciones de polvo sahariano, lo que favorecerá un patrón meteorológico más estable. Esta presencia de polvo sahariano sobre las islas provocará cielos brumosos, menor visibilidad y un deterioro de la calidad del aire hoy y mañana, martes”, detalló. “Las personas de grupos vulnerables deben seguir las recomendaciones del Departamento de Salud, tener sus medicamentos a mano y evitar las actividades al aire libre”.
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