7 de agosto de 2025
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Nauru, un paraíso tropical en el Pacífico, vende pasaportes para financiar acción climática

Con un valor de $105,000 cada uno, la isla espera recaudar más de $5 millones en el primer año del programa

7 de agosto de 2025 - 10:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El tercer país más pequeño del mundo es Nauru. En esta isla de poco más de 11,800 residentes, el 72% vive con obesidad. (Shutterstock)
Por AFP
Agencia de noticias

Nauru, un remoto país insular del Pacífico busca vender sus pasaportes para financiar su acción climática, aunque parece tenerlo difícil para atraer a nuevos ciudadanos.

El microestado de Nauru es uno de los países más pequeños del mundo, con una extensión de 21 kilómetros cuadrados. Hace seis meses, puso en venta sus llamados “pasaportes dorados” como una forma de financiar la lucha contra el cambio climático.

Con un valor de $105,000 cada uno, Nauru espera recaudar más de $5 millones en el primer año del programa de “ciudadanía de resiliencia climática”.

Pero tras haber lanzado el plan, Nauru ha aprobado hasta ahora solo seis solicitudes, incluyendo dos familias y cuatro individuos.

No obstante, Edward Clark, a cargo del programa, afirmó que el número de candidaturas aprobadas no refleja el interés real que está despertando su iniciativa.

Se recibieron “candidaturas creíbles desde el principio pero no estábamos en posición de empezar a procesarlas”, explicó a AFP.

“Estamos encantados con cómo está avanzando el programa y vemos una demanda creciente (...) Como con cualquier proyecto de envergadura, hemos decidido no acelerar el proceso pero estamos revisando constantemente los avances y evaluando los procedimientos”, agregó.

El país espera que el programa genere en total 43 millones de dólares, con unas 500 postulaciones exitosas.

El pasaporte de Nauru brinda ingreso libre de visa a más de 80 países.

Otras naciones del Pacífico, como Vanuatu, Samoa y Tonga también lanzaron programas similares, pero existen temores de que el esquema se preste para abusos.

En 2003, en el marco de un programa de pasaportes dorados de Nauru, las autoridades le vendieron la ciudadanía a miembros de Al Qaida que más tarde fueron arrestados en Asia.

Según Edward Clark, en esta ocasión una postulación fue retirada luego de que las autoridades reportaran “hallazgos adversos” en una revisión de antecedentes.

Tags
Breaking NewsPaíses BajosviajesViajes y VacacionesPasaportes
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
