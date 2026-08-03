Equipos de rescate buscan a desaparecidos tras mortal incendio en transbordador en Indonesia

Surabaya, Indonesia - Los equipos de rescate indonesios buscaban el lunes a posibles pasajeros desaparecidos tras rescatar a 229 personas de un transbordador que se incendió el día anterior en aguas frente a la isla principal de Java, lo que se saldó con al menos cinco muertos.

El Mutiara Sentosa 2 viajaba desde Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia, en Java Oriental, hacia la ciudad de Makassar, en Sulawesi Meridional, y los informes iniciales indicaban que transportaba a 232 pasajeros y 39 tripulantes, según el manifiesto de la embarcación, cuando se declaró el incendio entre las 6:00 y las 7:00 a.m. en aguas frente al distrito de Sumenep.

Sin embargo, a primera hora del lunes, las autoridades indicaron que había muchas más personas a bordo de las que figuraban en la lista, y que no estaba claro cuántas seguían desaparecidas tras el rescate de 229 personas y la recuperación de cinco cadáveres. Las autoridades se basan en los informes de las familias de las víctimas y de los supervivientes para intentar determinar el número de desaparecidos.

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En Indonesia es habitual que el número de pasajeros de un barco o un transbordador difiera del que figura en el manifiesto. Esas discrepancias pueden indicar que hay hacinamiento y complicar las labores de búsqueda y rescate, señaló Nanang Sigit, director de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Surabaya.

La causa del incendio no se conocía de inmediato y seguía siendo objeto de investigación.

La embarcación también transportaba 180 vehículos, en su mayoría camiones, y una excavadora.

Ahmad Abdul Karim, uno de los supervivientes, comentó que el incendio parecía haber comenzado en un camión situado en la cubierta inferior destinada a los vehículos.

“Avivadas por el viento, las llamas se propagaron con extrema rapidez. En menos de 30 minutos ya se había ordenado a todos que se dirigieran a la proa del transbordador”, explicó Karim.

Los equipos de búsqueda y rescate enviaron una lancha de rescate desde Surabaya hasta el lugar, situado a unas 22 millas (35 kilómetros) al norte de la isla de Buruan Sapudi, en el distrito de Sumenep. También prestaron ayuda buques de la Armada indonesia, junto con varias embarcaciones que pasaban cerca del lugar del incidente.

El transbordador se construyó en Japón en 1992 y prestó servicio allí antes de venderse a Indonesia en 2015. Con una eslora de 525 pies (160 metros), tiene capacidad para transportar a 689 pasajeros y 49 tripulantes, además de hasta 181 vehículos.

El Mutiara Sentosa 2 cubre la ruta Surabaya-Makassar, un trayecto que suele durar unas 40 horas y que es utilizado principalmente por viajeros nacionales y para el transporte de mercancías entre las islas de Java y Sulawesi.

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Indonesia es un archipiélago formado por más de 17,000 islas, donde los transbordadores son un medio de transporte habitual. Los desastres se producen con frecuencia y, a menudo, se atribuyen al incumplimiento de las normas de seguridad.

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