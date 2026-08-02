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Un segundo embalse de la AAA cae en nivel de ajustes operacionales

La reserva del lago Cidra se suma a la represa Carraízo en la clasificación debido a la reducción en su nivel de agua

2 de agosto de 2026 - 9:01 AM

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Embalse de Cidra. (GFR Media)
Embalse de Cidra
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un segundo embalse cayó en el nivel de “ajustes operacionales”, según las gráficas que publicó este domingo la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

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En medio de la sequía que ha afectado a Puerto Rico, el embalse de Cidra descendió a 400.20 metros, para bajar oficialmente en la categoría de alerta.

De esta forma, se suma al embalse Carraízo, que ya se había pasado de “observación” a “ajustes operacionales” la semana pasada.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), la reserva de agua de Cidra ha mantenido un descenso sostenido desde el pasado 9 de julio, cuando tenía una lectura de 400.60 metros.

Gráfica de la AAA muestra que el embalse de Cidra cayó en la categoría de "ajustes operacionales".
Gráfica de la AAA muestra que el embalse de Cidra cayó en la categoría de "ajustes operacionales". (Captura)

La última vez que tuvo un cambio favorable significativo, según el USGS, fue cuando subió de 401.43, a partir del 24 de marzo, hasta llegar a 401.04 el 5 de abril. A partir de ese momento, con algunas breves interrupciones, ha estado en picada a medida que se ha registrado el déficit de lluvia en la isla.

La AAA informó que el embalse Cidra sirve a 14,537 clientes, aproximadamente, en los municipios de Aguas Buenas, Caguas, Cayey y Cidra.

Gráfica del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) muestra caída en las reservas de agua del embalse Cidra.
Gráfica del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) muestra caída en las reservas de agua del embalse Cidra. (Captura)

Las gráficas de la AAA indican que Carraízo continúa en ajustes operaciones, con un nivel de 37.88 metros, aunque el USGS indica que es 37.86.

El nivel de “control” entraría en efecto si baja de los 37.00 metros. Desde el lunes pasado, Carraízo ha perdido 55 centímetros.

Al comienzo de la semana pasada, la AAA determinó disminuir la extracción de aguas crudas del embalse Carraízo, que suple agua potable a residentes en gran parte de la zona metropolitana. La medida significaba apagar una de las bombas de agua que opera en la represa.

“Estas acciones buscan extender aún más la vida del abasto y aplazar, en la mayor medida posible, la necesidad de implantar un plan de interrupciones programadas”, explicó el presidente de la AAA, Luis González Delgado, en declaraciones escritas.

No obstante, advirtió que, si no comienza a llover y el embalse sigue en descenso, “llegará un momento en que la implantación de un plan de interrupciones programadas será inevitable”.

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó que aunque se registraron algunos aguaceros en la noche de ayer, sábado, se anticipa que a partir de mañana llegue tiempo con menos humedad y más Polvo del desierto del Sahara para la nueva semana.

Un total de 13 embalses registraron reducciones nuevamente en sus niveles. Los únicos que reportaron aumentos fueron Matrullas, Guayo, Caonillas y Guajataca, mientras que Garzas y Luccheti permanecieron igual.

El embalse Carraízo fue construido en 1953 por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se abastece del río Grande de Loíza.Suple a más de 179,000 clientes en San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo, de acuerdo con la AAA.El Municipio de Trujillo Alto detalla que también es hogar de varias especies de peces –como lobina, chopa, barbudo y tilapia–, que fueron introducidas desde el vivero del Municipio de Maricao.
1 / 10 | En imágenes: 10 datos que no conocías sobre el embalse Carraízo. El embalse Carraízo fue construido en 1953 por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se abastece del río Grande de Loíza. - TITO GUZMAN
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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