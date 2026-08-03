Se roban más de $2,000 de la oficina administrativa de un residencial público en Cupey

La Policía investiga un robo reportado a eso de las 10:15 de la mañana de este lunes en la oficina de administración del residencial Alturas de Cupey, en San Juan.

Según el informe preliminar de la Uniformada, la administradora del residencial denunció ante la Uniformada, que mientras se disponía a entrar a la oficina, se percató de que la cerradura de la entrada había sido forzada y abierta.

“Luego, al entrar encontró que la puerta del armario abrió con facilidad y observó que la caja fuerte se encontraba abierta”, añade el reporte.

La administradora dijo a las autoridades que al interior de la caja habían unos $2,565 y que estos ya no se encontraban en el lugar.