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Investigan racha de robos de catalíticos en el área de Bayamón: cuatro ocurrieron este domingo

Los vehículos afectados corresponden, en su mayoría, a la misma marca y modelo

12 de abril de 2026 - 6:44 PM

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Según un informe de la Policía de Puerto Rico, desde las 6:30 a.m. hasta eso del mediodía del domingo, se habían reportado cuatro robos de esta pieza automotriz. (Carlos Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigan, desde tempranas horas del domingo, varios supuestos robos de catalíticos en el área de Bayamón.

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Según un informe de la Policía de Puerto Rico, desde las 6:30 a.m. hasta eso del mediodía del domingo, se habían reportado cuatro robos de esta pieza automotriz.

El primer hurto reportado fue en la avenida Nogal. El perjudicado alegó que le robaron el catalítico de su vehículo, una Mitsubishi Outlander blanca de 2006.

Luego, el segundo hurto fue reportado en la urbanización Valencia, donde el perjudicado reportó que se percató de que le habían hurtado el catalítico de su guagua, una Toyota Sequoia gris de 2002 que estaba estacionada frente a su residencia.

Ángel L. Resto Mojica es buscado por cargos de asesinato y Ley de Armas. Contra este pesa una fianza de $2.6 millones. Johnsy Pagán Resto es buscado por cargos de secuestro, robo agravado y Ley de Armas. Contra este pesa una fianza de $900,000. Edgardo Muñiz Curet enfrenta cargos por maltrato de personas de edad avanzada. Contra este pesa una fianza de $80 mil.
1 / 48 | En la mira de las autoridades: estos son los más buscados de Puerto Rico. Ángel L. Resto Mojica es buscado por cargos de asesinato y Ley de Armas. Contra este pesa una fianza de $2.6 millones. - Policía de Puerto Rico

Asimismo, en el tercer caso, reportado en la urbanización Villa Contessa, un querellante indicó que, al encender su vehículo, una Toyota Sequoia de 2003, notó “un sonido extraño”. Al verificar, se percató de que le habían hurtado el catalítico.

Finalmente, el cuarto supuesto robo fue registrado en la urbanización Santa Mónica. Allí el querellante informó que le hurtaron el catalítico a su vehículo, una Toyota Sequoia Limited gris de 2001 que se encontraba estacionada frente a su residencia.

Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan.Según la Policía de Puerto Rico, hay varios modelos de vehículos que se encuentran entre los más hurtados de este año. Uno de ellos son los autos Kia, en especial las Kia Sportage.Jeep Wrangler del 2019
1 / 18 | ¿Cuáles son algunos de los vehículos más robados en Puerto Rico?. Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan. - Shutterstock

De acuerdo a la Policía, a esos robos del domingo se añade otro ocurrido en la tarde del sábado, a eso de las 3:13 p.m. en la extensión Forest Hills, “donde el perjudicado indicó que cuando fue a prender su guagua Toyota Sequoia del año 2005, que se encontraba estacionada frente a su residencia, hizo un ruido extraño y se percató que le habían hurtado el catalítico, cuyo valor fue estimado en $280.00 aproximadamente”.

Si tienes información que ayude al esclarecimiento de estos casos, favor de llamar al 787-343-2020.

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