Reportan robos “consecutivos” de zapatos en una megatienda de Caguas

Los hechos ocurrieron el sábado

8 de febrero de 2026 - 2:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes de la División Robo a Bancos se dirigen a la escena a investigar. (Archivo)
Los hechos fueron reportados en el centro comercial Plaza Villa Blanca.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga desde ayer, sábado, dos robos “consecutivos” en una misma megatienda en Caguas.

Los hechos fueron reportados en horas de la tarde en la tienda Marshalls, ubicada en el centro comercial Plaza Villa Blanca.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “en el primer incidente el querellante, de 36 años, informó que a eso de las 3:53 p.m. una persona, a la cual puede identificar, se apropió de varios pares de calzado y abandonó el establecimiento sin realizar el pago correspondiente”.

De acuerdo con la denuncia, la propiedad hurtada fue valorada en $239.97.

“Minuto después, a las 3:54 p.m., se reportó un segundo incidente”, agregó el informe policíaco.

“En este, el querellante de 34 años indicó que otra persona, también identificable, se apropió de varios calzados y se marchó del lugar sin pagar”. apuntó.

La segunda propiedad hurtada fue valorada en $418.95.

La agente Jeslián Atilano Gómez realizó la investigación preliminar y refirió ambos casos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

Policía de Puerto RicoBreaking NewsRobosCaguas
Alex Figueroa Cancel
