Roban miles de dólares en estacionamiento de un centro comercial en Bayamón
El caso fue reportado en la tarde del sábado
8 de febrero de 2026 - 10:17 AM
La Policía investiga un robo de dinero en efectivo reportado en la tarde de ayer, sábado, en Bayamón.
La denuncia fue presentada ante la Uniformada a eso de las 12:04 p.m., en el estacionamiento del centro comercial Plaza Del Parque, en el mencionado pueblo.
Según el comunicado de prensa policíaco, “el perjudicado alegó que alguien forzó la cerradura del lado del conductor de su guagua Mitsubishi Raider color gris, logrando acceso al interior y apropiándose de $6,716.70 en efectivo”.
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón para continuar con la pesquisa.
