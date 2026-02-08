Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban miles de dólares en estacionamiento de un centro comercial en Bayamón

El caso fue reportado en la tarde del sábado

8 de febrero de 2026 - 10:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El robo fue reportado a la Uniformada por Miriam Hernández Pabón, quien fue la primera empleada de Educación que llegó al plantel. (Archivo)
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón para continuar con la pesquisa.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga un robo de dinero en efectivo reportado en la tarde de ayer, sábado, en Bayamón.

RELACIONADAS

La denuncia fue presentada ante la Uniformada a eso de las 12:04 p.m., en el estacionamiento del centro comercial Plaza Del Parque, en el mencionado pueblo.

Según el comunicado de prensa policíaco, “el perjudicado alegó que alguien forzó la cerradura del lado del conductor de su guagua Mitsubishi Raider color gris, logrando acceso al interior y apropiándose de $6,716.70 en efectivo”.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón para continuar con la pesquisa.

Tags
Breaking NewsBayamónRobos
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 8 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: