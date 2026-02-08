Opinión
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Extremadamente peligrosas”: alertan de condiciones no aptas para bañistas en playas de la costa norte

En cuanto a las condiciones del tiempo, se espera un descanso de la lluvia para el inicio de la semana

8 de febrero de 2026 - 8:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"La Pocita" en Piñones.
La marejada actual provocaría olas rompientes de seis a siete pies, mientras que la siguiente las aumentaría a 10 pies. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan alertó sobre corrientes marinas peligrosas para la costa norte de Puerto Rico este domingo.

La meteoróloga del SNM Lee Ann Inglés indicó que “las condiciones marítimas están deteriorándose y se espera que se deterioren aún más”.

Señaló que estaba en curso “la llegada de una marejada del norte-noroeste, que va a continuar desplazándose a la zona”.

Esa marejada “continúa generando condiciones peligrosas, específicamente para sectores expuestos a aguas del Atlántico, resultando en oleaje rompiente de entre seis a siete pies en las costas, resultando en corrientes marinas. Por eso es que está en efecto un riesgo alto de corrientes marinas ahora mismo”.

Sin embargo, se espera que la situación empeore aún más por “la próxima marejada que llega, que será de largo periodo”.

“Se espera que sea significativa y que resulte en oleaje rompiente de hasta 10 pies”, advirtió. “Por eso está en efecto la advertencia de resacas fuertes, que lo que menciona es que las condiciones costeras están extremadamente peligrosas para cualquier bañista”.

También explicó que el peligro existe para los operadores de pequeñas embarcaciones.

“Debe estar así hasta el miércoles, según el modelo”, afirmó. “La primera mitad de la semana tendremos condiciones bien peligrosas, tanto para los botes, como para los bañistas. La recomendación es que no vayan o si desean disfrutar, que vayan a las playas del sur, que están protegida de la marejada del norte”.

¿Lloverá en los eventos al aire libre para ver el Super Bowl?

En cuanto a las condiciones del tiempo, Inglés dijo que para este domingo se espera un día “variable”, mayormente nublado en el norte y noreste de Puerto Rico por una banda frontal que se mueve a través del área.

De hecho, el SNM emitió una advertencia de inundaciones repentinas temprano en la mañana para sectores de San Juan y Carolina, hasta las 8:30 a.m.

Inglés dijo que estuvo lloviendo durante la madrugada, dejando acumulaciones de entre una pulgada y pulgada y media.

No obstante, espera que durante el día no haya consecuencias más allá de charcos en zonas urbanas y de pobre drenaje, así como posibles condiciones peligrosas en algunas calles.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Señaló que esa humedad se movería al sur en horas de la tarde, pero anticipó que en la noche “se espera que vaya mejorando la nubosidad en la isla”.

“Para mañana (lunes) se filtra una masa de aire más seco, con tiempo más estable, con buenos periodos de sol, aunque no sea toda la isla a la vez”, indicó Inglés.

“También habrá un descenso en las temperaturas con viento del norte, más seco y frío. Se esperan temperaturas frescas para el lunes durante el día”, abundó.

Inglés detalló que ese patrón seco estaría hasta el martes, seguido por una nueva ronda de tiempo húmedo a partir del miércoles, con la rutina regular de lluvia en el este durante la mañana y en el oeste en la tarde.

