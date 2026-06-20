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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Peatón resulta herido de gravedad tras ser atropellado en la PR-3 en Luquillo

La Policía indicó que una persona fue detenida en relación con estos hechos como parte de la investigación

20 de junio de 2026 - 12:56 PM

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Agentes de Patrullas de Carreteras y Autopista Fajardo investigan el incidente. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un peatón resultó herido de gravedad este sábado tras ser atropellado en la PR-3, kilómetro 36.4, en jurisdicción de Luquillo, informó la Policía.

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Según información preliminar, el conductor de un vehículo transitaba por la vía cuando, por circunstancias que se encuentran bajo investigación, impactó al peatón y abandonó el lugar.

El perjudicado, quien no ha sido identificado, fue transportado por paramédicos hacia la sala de emergencias de un hospital del área metropolitana, donde su condición fue descrita como de cuidado.

Inicialmente, la Policía había informado que el peatón había fallecido a causa del accidente. Sin embargo, posteriormente rectificó la información y aclaró que el perjudicado se encuentra en condición grave.

El accidente ocurrió en dirección hacia Fajardo, antes de llegar al restaurante Wendy’s, cerca de la salida del balneario de Luquillo.

Las autoridades fueron alertadas mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 11:55 a.m.

La Uniformada indicó que una persona fue detenida en relación con estos hechos como parte de la investigación.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras del Área de Fajardo se encuentran en el lugar atendiendo la situación y realizando la pesquisa correspondiente.

Correcciones y Aclaraciones

Inicialmente, la Policía había informado que el peatón había fallecido a causa del accidente. Sin embargo, posteriormente indicó que se encontraba en condición de cuidado.

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Breaking NewsLuquilloPolicía de Puerto RicoPeatón arrollado
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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