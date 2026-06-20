Peatón resulta herido de gravedad tras ser atropellado en la PR-3 en Luquillo

Un peatón resultó herido de gravedad este sábado tras ser atropellado en la PR-3, kilómetro 36.4, en jurisdicción de Luquillo, informó la Policía.

Según información preliminar, el conductor de un vehículo transitaba por la vía cuando, por circunstancias que se encuentran bajo investigación, impactó al peatón y abandonó el lugar.

El perjudicado, quien no ha sido identificado, fue transportado por paramédicos hacia la sala de emergencias de un hospital del área metropolitana, donde su condición fue descrita como de cuidado.

Inicialmente, la Policía había informado que el peatón había fallecido a causa del accidente. Sin embargo, posteriormente rectificó la información y aclaró que el perjudicado se encuentra en condición grave.

El accidente ocurrió en dirección hacia Fajardo, antes de llegar al restaurante Wendy’s, cerca de la salida del balneario de Luquillo.

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Las autoridades fueron alertadas mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 11:55 a.m.

La Uniformada indicó que una persona fue detenida en relación con estos hechos como parte de la investigación.