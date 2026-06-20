Asesinan a hombre frente a un negocio en Gurabo
Una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9‑1‑1 alertó sobre una persona herida de bala
20 de junio de 2026 - 2:43 PM
20 de junio de 2026 - 2:43 PM
Un hombre fue asesinado en la tarde de este sábado en la PR‑181, kilómetro 25.6, sector Bezares, del barrio Jagual, en Gurabo.
Según el informe preliminar de la Policía, una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9‑1‑1 alertó sobre una persona herida de bala frente al negocio El Caminante.
Al llegar a la escena, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre que presentaba heridas de bala.
De momento, el occiso no ha sido identificado.
Agentes adscritos a la División de Homicidios de Humacao, en unión al fiscal de turno, se dirigen al lugar.
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