Asesinan a hombre frente a un negocio en Gurabo

Un hombre fue asesinado en la tarde de este sábado en la PR‑181, kilómetro 25.6, sector Bezares, del barrio Jagual, en Gurabo.

Según el informe preliminar de la Policía, una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9‑1‑1 alertó sobre una persona herida de bala frente al negocio El Caminante.

Al llegar a la escena, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre que presentaba heridas de bala.

De momento, el occiso no ha sido identificado.