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Estrecho de Ormuz mantuvo tráfico intenso: 55 buques y 17 millones de barriles de petróleo

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) divulgó las cifras en medio del cierre anunciado por Irán

20 de junio de 2026 - 2:58 PM

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Una pequeña lancha de motor pasa junto a embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Comando Central de los Estados Unidos (Centcom) afirmó este sábado que 55 buques mercantes y 17 millones de barriles de petróleo pasaron hoy por el estrecho de Ormuz, sin hacer alusión al cierre declarado por Irán debido a la violación del alto el fuego en el Líbano.

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“El paso seguro a través de esta vía navegable internacional se mantuvo garantizado hoy, con el tránsito de 55 buques mercantes que transportaban grandes cantidades de carga y más de 17 millones de barriles de petróleo hacia los mercados mundiales”, dijo el Centcom en un comunicado.

Según el comando central, el nivel de amenaza a la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz se redujo a moderado tras el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que advierte sobre “la presencia de minas” y la “presencia naval mientras continúan las operaciones de limpieza”.

El Centro Conjunto de Información Marítima (JMIC) emitió esta semana “un aviso confirmando el paso seguro para todas las embarcaciones a lo largo de una ruta designada” y, según el Centcom, el tráfico de buques comerciales en el estrecho de Ormuz aumentó el 20 de junio.

Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Hilit Yanai, segunda desde la izquierda, madre de la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, es consolada por familiares durante el funeral de su hija en Givat Ada, Israel. Trabajadores de rescate buscan víctimas dentro de un apartamento destruido que resultó dañado por un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria sureña de Sidón.
1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari

“Las fuerzas estadounidenses permanecen presentes y vigilantes para garantizar que se cumplan y respeten todos los aspectos del acuerdo con Irán, y que este se mantenga plenamente vigente y efectivo”, manifestó el comando central, con sede en Florida.

El pasado 18 de junio, tras la firma del memorando de entendimiento, Estados Unidos anunció el levantamiento del bloqueo que había impuesto al tránsito de barcos a puertos iraníes durante la guerra.

El acuerdo preliminar estipula la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial, y el inicio de un periodo de negociaciones, previstas para este domingo en Suiza, para alcanzar un acuerdo nuclear.

El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, se encuentran ya en Suiza para la primera ronda de negociaciones con Irán, prevista para este domingo.

Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra.El Ejército de Estados Unidos señaló que los ataques del lunes en el sur de Irán fueron de carácter defensivo, y afirmó que entre los objetivos había sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas.Trump ha introducido un nuevo ángulo en las negociaciones para un acuerdo sobre la guerra, al afirmar que cualquier pacto para poner fin al conflicto debería incluir el requisito de que varios países más, entre ellos Arabia Saudí y Pakistán, se sumen a los Acuerdos de Abraham, una serie de convenios diplomáticos, económicos y de seguridad impulsados por Estados Unidos.
1 / 11 | En fotos: Destrucción, heridos y molestias tras nuevo ataque de Estados Unidos a Irán. Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra. - Mohammed Zaatari

El ministro de Exteriores de irán, Abás Araqchí, partió hoy a Suiza para reclamar a Estados Unidos el cumplimiento del memorando de entendimiento que, según Teherán, ha sido vulnerado por los ataques de Israel contra el Líbano.

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