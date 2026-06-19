Estados Unidos necesita $80,000 millones más para la guerra con Irán y otros gastos

El Pentágono requiere de $80,000 millones adicionales para cubrir los costes derivados de la guerra con Irán y otros gastos no relacionados con el conflicto, según informó el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, en llamadas recientes a legisladores citadas por The Wall Street Journal.

De acuerdo con el diario, el planteamiento llega en un momento en que el Congreso presiona a la Administración de Donald Trump para detallar el coste total de la guerra iniciada hace casi cuatro meses por Estados Unidos e Israel contra Irán, y cuyo acuerdo alcanzado esta semana está en riesgo debido a las hostilidades israelíes en el Líbano.

Los legisladores han expresado además preocupación por el hecho de que el Ejército estadounidense esté agotando arsenales que podrían ser necesarios para responder a otras amenazas globales, detalla el WSJ.

Según el diario, altos mandos militares han advertido de que el Pentágono podría empezar a quedarse sin fondos este verano si el Congreso no aprueba un nuevo paquete de financiación, lo que obligaría a reducir entrenamientos y otras actividades operativas.

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Agrega que cualquier solicitud de fondos suplementarios deberá ser revisada por la Casa Blanca antes de ser enviada al Congreso. El presupuesto del Pentágono para el año fiscal 2026 asciende a aproximadamente un billón de dólares.

El diario añade que Feinberg ya ha informado a legisladores sobre el plan de financiación, que incluiría gastos en operaciones navales, salarios del personal militar y reposición de municiones, entre otros rubros.

En paralelo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se reunió esta semana con senadores republicanos, en encuentros en los que también se abordó la posibilidad de nuevas solicitudes de financiación militar, según legisladores citados por el diario.