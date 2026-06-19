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“Están acabados”: Donald Trump dice que Irán no recibirá “ni diez centavos” de Estados Unidos

En medio de la polémica, el presidente sostuvo en sus redes sociales que “no nos reunimos por desesperación”

19 de junio de 2026 - 10:11 AM

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Aaron Schwartz via CNP / POOL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Irán fue quien buscó el acercamiento con Washington y advirtió de que Teherán no recibirá fondos contemplados en el reciente acuerdo para poner fin a la guerra entre ambos países, en medio del aplazamiento de las negociaciones nucleares debido a los ataques israelíes en el Líbano.

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“No nos reunimos por desesperación; fue Irán quien lo hizo. ¡Están acabados! Dejaremos que transcurran los 60 días (de la segunda fase del acuerdo). No recibirán dinero alguno, ¡ni diez centavos!“, escribió Trump en un mensaje difundido por Truth Social, sin ofrecer más detalles.

Este viernes, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, responsabilizó a Estados Unidos de los últimos ataques israelíes en Líbano y advirtió de que “Irán tomará medidas para proteger a sus aliados”.

Bagaei atribuyó a Estados Unidos la “responsabilidad directa” de los ataques israelíes en Líbano y recordó que el fin de las hostilidades en ese país forma parte del memorando de entendimiento firmado por Trump y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, que entró en vigor este jueves.

Sus declaraciones se producen después de que Israel lanzara este viernes nuevos ataques en territorio libanés que causaron al menos 18 muertos.

Justin Gaethje hace una voltereta mientras celebra tras derrotar a Ilia Topuria en un combate por el título de peso ligero durante UFC Freedom 250 en el césped sur de la Casa Blanca.El presidente Donald Trump hace gestos en el octágono después de que Justin Gaethje derrotara a Ilia Topuria en un combate por el título de peso ligero.Joe Rogan tuvo como de costumbre ser el entrevistador del evento.
1 / 19 | En imágenes: la histórica UFC Freedom 250 en la Casa Blanca con Donald Trump. Justin Gaethje hace una voltereta mientras celebra tras derrotar a Ilia Topuria en un combate por el título de peso ligero durante UFC Freedom 250 en el césped sur de la Casa Blanca. - Saul Loeb

Irán lleva semanas advirtiendo de que el frente libanés es una de las líneas rojas que puede hacer descarrilar el acuerdo con Estados Unidos en caso de que Israel siga atacando Líbano.

Las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, previstas para comenzar este viernes en Suiza, fueron aplazadas debido a esas hostilidades.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió hoy en que “de forma inequívoca”, el Ejército israelí continuará ocupando parte del sur del Líbano y enfrentándose a la milicia chií Hizbulá, horas después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijera que Israel tiene que “respetar” el proceso de paz iniciado con Irán.

Estados Unidos e Irán pospusieron ayer una reunión prevista en Ginebra hoy con los mediadores en las negociaciones -Catar y Pakistán- para formalizar su memorando de entendimiento y comenzar a abordar detalles de un acuerdo de paz más duradero.

Fuentes iraníes indicaron que su delegación suspendió en el último minuto su viaje debido a los ataques en Líbano por parte de Israel, a quien también exigen que cese la ocupación del sur libanés.

La decisión de Irán fue comunicada a Estados Unidos, desde donde cada vez transmiten públicamente mayores discrepancias con Israel.

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