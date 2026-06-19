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“Atónita”: Giorgia Meloni acusa a Donald Trump de “inventarse” que le rogó una foto

El episodio reciente con la primera ministra italiana provocó que un funcionario cancelara su viaje a Estados Unidos

19 de junio de 2026 - 9:04 AM

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La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. (YOAN VALAT)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Roma - La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se declaró este viernes “atónita” por unas palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha declarado a un canal de televisión que ella le suplicó en la reciente cumbre del G7 que se tomaran una foto juntos, lo que la mandataria ha calificado de “invento”.

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El episodio ha llevado al ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, a cancelar la visita que tenía previsto hacer a Estados Unidos los días 21 y 22 de junio, tras las “graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni”, que “ofenden a toda Italia”.

“Las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas. Sinceramente, estoy atónita”, afirmó Meloni en un mensaje en sus redes sociales, donde añade: “Ni yo ni Italia suplicamos nunca”.

Así respondió Meloni a la entrevista telefónica que le hizo un periodista del canal de televisión italiano “La 7” a Trump, y de la que se ha divulgado sólo la transcripción al italiano. Según ese medio, el presidente estadounidense afirmó sobre Meloni: “En la cumbre del G7, me suplicó que me tomara una foto. Me dio pena”.

“¡Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo!. ¡No sé qué decir! ¡Me rogó que me tomara una foto con ella! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!”, se lee en la transcripción.

Justin Gaethje hace una voltereta mientras celebra tras derrotar a Ilia Topuria en un combate por el título de peso ligero durante UFC Freedom 250 en el césped sur de la Casa Blanca.El presidente Donald Trump hace gestos en el octágono después de que Justin Gaethje derrotara a Ilia Topuria en un combate por el título de peso ligero.Joe Rogan tuvo como de costumbre ser el entrevistador del evento.
1 / 19 | En imágenes: la histórica UFC Freedom 250 en la Casa Blanca con Donald Trump. Justin Gaethje hace una voltereta mientras celebra tras derrotar a Ilia Topuria en un combate por el título de peso ligero durante UFC Freedom 250 en el césped sur de la Casa Blanca. - Saul Loeb

Ante estas palabras, Meloni colgó un vídeo en sus redes sociales en las que añadía: “No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados. Además, no es la primera vez que ocurre”.

“Solo puedo decir que lamento que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con unos líderes con los que se muestra mucho más complaciente”, lanzó.

Durante el G7, Meloni había afirmado que su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no había cambiado y achacó sus últimas desavenencias al “carácter fuerte de ambos” en la defensa de sus intereses.

“Yo no he notado nuestra relación cambiada. No ha habido entre nosotros recriminaciones ni hemos hablado de lo que ha sucedido. Donald Trump y yo tenemos un carácter fuerte y ambos somos líderes que defienden con determinación el interés nacional”, afirmó en una rueda de prensa al final de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian.

Y agregó: “Nosotros no necesitamos aclarar nada cuando no estamos de acuerdo con algo”.

Momento en que dispararon durante cena con Donald Trump en Washington

Momento en que dispararon durante cena con Donald Trump en Washington

Mira lo que sucedió. El presidente de Estados Unidos fue sacado a toda prisa durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Durante la cumbre pudo verse a Meloni charlar en varias ocasiones con Trump después de los varios encontronazos que ambos, antiguos aliados, han protagonizado a cuenta sobre todo de la guerra en Irán y de los ataques del estadounidense al papa León XIV.

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