“Justicia y razonabilidad” en FEMA: la promesa del candidato de Donald Trump para manejar emergencias

Washington - Cameron Hamilton, el candidato del presidente Donald Trump para dirigir la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA, en inglés), se comprometió el miércoles ante los senadores a ser “justo y razonable” a la hora de evaluar las solicitudes de ayuda en caso de catástrofes, en su intento por dirigir una agencia sacudida por las amenazas del Gobierno de desmantelarla.

Hamilton dirigió la FEMA durante un breve periodo el año pasado, hasta que fue destituido tras defender la existencia de la agencia. Su nombramiento se produce en un momento en el que el Gobierno republicano ha dado señales cada vez más claras de que está dando marcha atrás en sus promesas de desmantelar una agencia que ha sido objeto de duras críticas por parte del presidente.

Hamilton fue nombrado director interino en enero de 2025, apenas unos días antes de que el presidente planteara la idea de “deshacerse” de la FEMA. Hamilton nunca había ocupado el cargo de director de gestión de emergencias a nivel estatal o local y, de hecho, él mismo había criticado públicamente a la FEMA en el pasado.

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Una vez en el cargo, afirmó que le preocupaban las amenazas de suprimir la agencia. En una comparecencia ante la Cámara de Representantes el año pasado, declaró que no “creía que la supresión de la FEMA redundara en beneficio del pueblo estadounidense”. Al día siguiente fue despedido.

“Mi objetivo será garantizar que la FEMA sea objetiva, justa y razonable, que respete la ley y que sea coherente” a la hora de examinar las solicitudes de declaración de catástrofe, declaró Hamilton al senador de Míchigan Gary Peters, máximo representante demócrata en la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado. Peters había preguntado sobre el partidismo a la hora de conceder declaraciones de catástrofe grave.

Hamilton, que no pronunció ningún discurso de presentación, era uno de los diez candidatos que barajaba la comisión. Entre los demás se encontraban el candidato elegido por Trump para el cargo de subdirector de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Hal Duncan, y el director de la Administración de Seguridad en el Transporte, David Cummins.

Peters criticó al presidente de la comisión, el senador Rand Paul, republicano por Kentucky, por programar tantas comparecencias de candidatos a la vez, alegando que eso dificultaba que los senadores pudieran evaluarlos adecuadamente.

“La lista actual de candidatos limita gravemente nuestra capacidad para ofrecer transparencia al público estadounidense”, afirmó Peters. Señaló que Hamilton era uno de los dos candidatos cuyas investigaciones de antecedentes por parte del FBI aún no se habían completado, y que otros dos no habían presentado sus declaraciones patrimoniales.

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Paul afirmó que la comisión solo votaría sobre los candidatos una vez que se hubieran completado las comprobaciones de su situación financiera y sus antecedentes.

Si se confirmara su nombramiento, Hamilton sería el asesor principal de Trump y del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en materia de gestión de emergencias. La FEMA forma parte del Departamento de Seguridad Nacional.

Sería el primer administrador permanente de la FEMA durante el segundo mandato de Trump. La agencia ha tenido cuatro responsables interinos, incluido el breve mandato de Hamilton, que se prolongó de enero a mayo de 2025.