FEMA asigna cerca de $7 millones a Barranquitas para reparar una carretera municipal

Washington D.C. - La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) ha asignado unos $6.69 millones al municipio de Barranquitas para la reconstrucción de una carretera municipal dañada por el huracán María, en septiembre de 2017.

Según le fue informado a las autoridades de Puerto Rico, FEMA ha obligado, además, $1.31 millones al municipio de San Lorenzo para proyectos de reparación de carreteras, alcantarillas, taludes y drenajes afectados adversamente por la tormenta tropical Ernesto; cerca de $1.1 millones para reparar el puente Guajataca, en Lares; y $852,501 para reconstrucciones en instalaciones del Municipio de Guayanilla dañadas por los terremotos de 2020.

FEMA también asignó $607,566 para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por medidas de protección de emergencia durante la tormenta tropical Ernesto; $482,658 para reparar alcantarillas y drenajes en Río Grande; y más de $466,864 para el Departamento de Educación reconstruir instalaciones escolares dañadas por el huracán Fiona.

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Otras asignaciones relacionadas a la tormenta tropical Ernesto fueron aprobadas para Utuado ($306,053); Corozal ($515,764); Mayagüez ($133,211); Comerío ($101,290) y Villalba: ($205,781).

Las asignaciones fueron anunciadas, por separado, por la gobernadora Jenniffer González y el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández.