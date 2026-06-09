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FEMA asigna cerca de $7 millones a Barranquitas para reparar una carretera municipal

También se obligan $1.1 millones para reparar el puente Guajataca en Lares

9 de junio de 2026 - 7:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Otras asignaciones han sido aprobadas para municipios como Lares, Río Grande, Corozal y Utuado, entre otros. (Gene J. Puskar)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) ha asignado unos $6.69 millones al municipio de Barranquitas para la reconstrucción de una carretera municipal dañada por el huracán María, en septiembre de 2017.

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Según le fue informado a las autoridades de Puerto Rico, FEMA ha obligado, además, $1.31 millones al municipio de San Lorenzo para proyectos de reparación de carreteras, alcantarillas, taludes y drenajes afectados adversamente por la tormenta tropical Ernesto; cerca de $1.1 millones para reparar el puente Guajataca, en Lares; y $852,501 para reconstrucciones en instalaciones del Municipio de Guayanilla dañadas por los terremotos de 2020.

FEMA también asignó $607,566 para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por medidas de protección de emergencia durante la tormenta tropical Ernesto; $482,658 para reparar alcantarillas y drenajes en Río Grande; y más de $466,864 para el Departamento de Educación reconstruir instalaciones escolares dañadas por el huracán Fiona.

Otras asignaciones relacionadas a la tormenta tropical Ernesto fueron aprobadas para Utuado ($306,053); Corozal ($515,764); Mayagüez ($133,211); Comerío ($101,290) y Villalba: ($205,781).

Las asignaciones fueron anunciadas, por separado, por la gobernadora Jenniffer González y el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández.

Desde el pasado miércoles, cuando la tormenta Ernesto afectó la Isla, unas 35 familias que residente en las Parcelas Pons, en Paso Palmas, Utuado, están incomunicadas.El problema es que el río Jayuya y el río Jaucas se une en la zona del puente que da acceso a la comunidad. Mientras, informó que tienen encaminada la solución permanente, que sería un puente elevado. El mismo se realizará con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
1 / 21 | FOTOS: Puente colapsa en Utuado tras paso de tormenta Ernesto. Desde el pasado miércoles, cuando la tormenta Ernesto afectó la Isla, unas 35 familias que residente en las Parcelas Pons, en Paso Palmas, Utuado, están incomunicadas. - Suministrada
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