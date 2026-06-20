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Identifican a peatón que murió arrollado frente a hospital en Carolina

El accidente se reportó a las 8:49 p.m. del viernes, informó la Policía

20 de junio de 2026 - 8:56 AM

Updated At

Actualizado el 20 de junio de 2026 - 2:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luego del impacto, el responsable del accidente abandonó la escena a pie, según la Policía. (Archivo / GFR Media)
El caso es investigado por la Policía.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un peatón murió tras ser arrollado la noche de ayer en la carretera PR-3, frente al hospital Dr. Federico Trilla, en Carolina, informó la Policía de Puerto Rico.

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De acuerdo con la información preliminar, el accidente de tránsito de carácter fatal fue reportado a eso de las 8:49 p.m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre la situación en un área no designada para peatones.

Al llegar al lugar, agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Carolina localizaron a Iván Calderón Pérez, de 61 años, con múltiples lesiones y heridas de gravedad.

Calderón Pérez fue transportado al hospital Dr. Federico Trilla (UPR de Carolina), donde falleció mientras recibía asistencia médica.

La Policía indicó que el conductor involucrado permaneció en la escena. Además, se le practicó la prueba de alcohol mediante el aliento, la cual arrojó un resultado de 0.00% de alcohol en su organismo.

Personal de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina, en conjunto con el fiscal de turno, asumió la investigación del caso.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICCarolinaAccidentes
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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