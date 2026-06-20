Ocupan 86 casquillos de bala en escena en Canóvanas: identifican a mujer asesinada dentro de un auto

Una mujer de 38 años fue asesinada en la madrugada de este sábado, en hechos ocurridos en la calle 17 del sector Monte Verde, en el barrio San Isidro, en Canóvanas.

Según el informe preliminar, y bajo circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, una llamada recibida a las 12:08 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades.

En esa comunicación, la persona informó que se escucharon varias detonaciones en el lugar. Sin embargo, al llegar a la escena, los agentes encontraron en el interior de un vehículo el cuerpo de una mujer.

Posteriormente, la occisa fue identificada por las autoridades como Donett M. Garth Durán, residente en San Juan y natural de Nicaragua.

En la escena había un auto Hyundai Kona, color negro, con las puertas frontales abiertas, indicó la Policía.

También se ocuparon 86 casquillos de bala de calibres 7.62, 357, .45 y .40.