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Uno estaba amordazado y quemado: asesinan a dos personas en Trujillo Alto y Puerto Nuevo

En hechos separados, las dos víctimas presentaban impactos de bala

19 de junio de 2026 - 6:22 AM

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Asesinato múltiple.
Las muertes ocurrieron en la noche del jueves. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigan, desde la noche del jueves, las circunstancias que rodean dos muertes violentas reportadas en Trujillo Alto y Puerto Nuevo, en San Juan.

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Según un informe de la Uniformada, en el primer caso, reportado en la carretera 175, en el barrio Carraízo, en Trujillo Alto, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala en el lugar. Cuando los agentes llegaron a la escena, hallaron el cuerpo de un hombre sobre el pavimento.

“La víctima se encontraba amordazada, con el rostro cubierto y parcialmente quemada. Además, en el área se ocuparon varios casquillos de bala como parte de la evidencia recopilada por los investigadores”, lee el informe.

Al momento, la víctima no ha sido identificada.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, junto al fiscal Carlos Peña, están a cargo de la investigación.

Muerte en Puerto Nuevo

Por otro lado, la Policía también investiga un asesinato reportado el viernes en la noche frente a una residencia ubicada en la calle 12, en Puerto Nuevo.

De acuerdo a información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre “una situación sospechosa en el área”.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron un cuerpo baleado, así como casquillos de bala.

“El occiso no ha sido identificado. Fue descrito como una persona de tez negra, de aproximadamente 190 libras de peso y 5 pies con 6 pulgadas de estatura, ojos marrones, barba en crecimiento y cabello negro trenzado”, detalla el informe policíaco, que también detalla que el hombre vestía una “camiseta negra enrollada en el cuello, un pantalón corto con diseño de un toro, chancletas marca Nike de color negro y ropa interior roja”.

La División de Homicidios de San Juan, junto al fiscal Iván Rivera Labrador, se hicieron cargo de la investigación.

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