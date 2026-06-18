“¿Viste? Te lo dije”: investigan agresión con arma blanca contra madre e hijo en Río Piedras
El incidente ocurrió en el residencial Jardines de Monte Hatillo
18 de junio de 2026 - 5:23 PM
18 de junio de 2026 - 5:23 PM
Una mujer y su hijo de 18 años resultaron heridos con arma blanca durante un incidente de violencia doméstica ocurrido en el apartamento donde viven, en el residencial Jardines de Monte Hatillo, en Río Piedras, confirmó la Policía.
Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación, por lo que se activó el protocolo al amparo de la Ley 54 de 1989 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.
En entrevista con El Nuevo Día, el inspector Edwin Figueroa Maldonado, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, explicó que se trabaja en la pesquisa para luego consultar el caso con la Fiscalía de San Juan.
“(Ella) se encontraba en su dormitorio, este caballero entra y la emprende a puñaladas”, dijo Figueroa Maldonado. “Él le manifestó: ‘¿Viste? Te lo dije’, y comienza a agredirla en el área de la espalda, brazo izquierdo y ambas manos", agregó.
En el incidente, el hijo de la fémina supuestamente intentó intervenir, por lo que se suscitó un forcejeo entre ambos y el joven también resultó herido. “Las víctimas están estables. Una vez culminemos lo que falta de la investigación, el caso será consultado con la Fiscalía”, subrayó.
Indicó que, de la investigación preliminar, no se desprende que el hombre haya alegado que ella presuntamente le echaba detergente a su comida.
Aunque el individuo —con el cual la fémina lleva nueve años de relación— se había dado a la fuga, la Policía confirmó que posteriormente fue arrestado. El sospechoso tiene expediente criminal por un caso estatal de Ley de Armas en 2024 y cumplió una probatoria de seis meses.
El caso es investigado por la División de Violencia Doméstica del CIC de San Juan.
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