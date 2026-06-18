ICF confirma identidad de osamenta hallada en Juncos: pertenece a don Santiago Reyes, desaparecido en 2025

La Unidad de Identificación Humana (UIH) del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) corroboró la identidad de la osamenta hallada al mediodía del 25 de mayo en el kilómetro 0.6 de la carretera 928, en el barrio Lirios Dorados, en Juncos.

En declaraciones escritas, la agencia confirmó que se trata de don Santiago Reyes Correa, de 86 años, quien fue visto por última vez el 3 de septiembre de 2025 en su residencia en el barrio Lirios Dorados, cuando salió para buscar correspondencia en el buzón.

“La identificación fue establecida mediante un análisis comparativo de radiografías corporales realizado por peritos de la UIH del ICF, conforme a los protocolos científicos y periciales establecidos. Un familiar autorizado fue notificado del resultado del análisis pericial, según disponen los protocolos institucionales para este tipo de casos”, indicó el ICF.

Trasfondo del caso

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En ese momento, el octogenario fue descrito como de tez blanca, cabello canoso y ojos marrones, con una estatura de cinco pies y seis pulgadas (5′6″) y de 130 libras de peso, aproximadamente.

La requisitoria de persona desaparecida que emitió la Policía en el caso de Santiago Reyes Correa, de 86 años, en Juncos. (Suministrada)

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón negro y una camisa blanca con rayas negras. Además, el hombre tenía una cicatriz en la ceja derecha.

“Tenemos a los equipos buscando de manera minuciosa el área, que es cerca de la residencia de don Santiago. Es un área bastante boscosa que incluye una quebrada y demás donde se están verificando varias cosas que se han encontrado para deteminar si son de él o no”, informó en aquel entonces a El Nuevo Día Josué Santana, de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Juncos.

Una imagen de archivo de los rescatistas en el operativo de búsqueda de don Santiago Reyes Correa, de 86 años, en Juncos. (Captura)