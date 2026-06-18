Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

ICF confirma identidad de osamenta hallada en Juncos: pertenece a don Santiago Reyes, desaparecido en 2025

Tras la desaparición del hombre de 86 años, la Policía activó la alerta Silver

18 de junio de 2026 - 9:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Santiago Reyes Correa fue visto por última vez cuando salió al buzón de su residencia en Juncos. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Unidad de Identificación Humana (UIH) del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) corroboró la identidad de la osamenta hallada al mediodía del 25 de mayo en el kilómetro 0.6 de la carretera 928, en el barrio Lirios Dorados, en Juncos.

RELACIONADAS

En declaraciones escritas, la agencia confirmó que se trata de don Santiago Reyes Correa, de 86 años, quien fue visto por última vez el 3 de septiembre de 2025 en su residencia en el barrio Lirios Dorados, cuando salió para buscar correspondencia en el buzón.

“La identificación fue establecida mediante un análisis comparativo de radiografías corporales realizado por peritos de la UIH del ICF, conforme a los protocolos científicos y periciales establecidos. Un familiar autorizado fue notificado del resultado del análisis pericial, según disponen los protocolos institucionales para este tipo de casos”, indicó el ICF.

Trasfondo del caso

Un día después de la desaparición de Reyes Correa, la Policía activó una alerta Silver y solicitó la ayuda de la ciudadanía para dar con su paradero.

En ese momento, el octogenario fue descrito como de tez blanca, cabello canoso y ojos marrones, con una estatura de cinco pies y seis pulgadas (5′6″) y de 130 libras de peso, aproximadamente.

La requisitoria de persona desaparecida que emitió la Policía en el caso de Santiago Reyes Correa, de 86 años, en Juncos.
La requisitoria de persona desaparecida que emitió la Policía en el caso de Santiago Reyes Correa, de 86 años, en Juncos. (Suministrada)

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón negro y una camisa blanca con rayas negras. Además, el hombre tenía una cicatriz en la ceja derecha.

“Tenemos a los equipos buscando de manera minuciosa el área, que es cerca de la residencia de don Santiago. Es un área bastante boscosa que incluye una quebrada y demás donde se están verificando varias cosas que se han encontrado para deteminar si son de él o no”, informó en aquel entonces a El Nuevo Día Josué Santana, de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Juncos.

Una imagen de archivo de los rescatistas en el operativo de búsqueda de don Santiago Reyes Correa, de 86 años, en Juncos.
Una imagen de archivo de los rescatistas en el operativo de búsqueda de don Santiago Reyes Correa, de 86 años, en Juncos. (Captura)

A preguntas de este medio sobre cuáles han sido los hallazgos, Santana explicó que, en su mayoría, han sido huellas divisadas en el suelo. “Pero todo lo que se ha verificado hasta ahora se ha descartado. No son compatibles”, puntualizó Santana.

Tags
Breaking NewsInstituto de Ciencias Forenses Policía de Puerto RicoSeguridadCIC
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 18 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: