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AAA intensifica medidas por baja en Carraízo: cerca de 44,500 clientes sin agua por ajustes operacionales

Un equipo de buzos trabaja dentro de las tomas de agua de la represa para mejorar la captación del líquido

2 de agosto de 2026 - 3:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se desconoce cuánto podrían demorar los trabajos de los buzos para mejorar la captación. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) mantiene este domingo sin servicio de agua potable a cerca de 44,355 abonados de San Juan, Carolina y Canóvanas que se suplen de la planta de filtros Cupey Water Systems, como parte de la intensificación de las medidas para extender la vida útil del embalse Carraízo, que registró una reducción significativa en su nivel durante el fin de semana.

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La paralización del suplido del sistema de Cupey es temporal, según un comunicado de prensa de la AAA, pero no se informó cuánto podría extenderse.

Aunque la tarde del sábado la corporación pública logró reparar una avería que afectó a los clientes de esa planta de filtración, la oficial de prensa Michelle Cobb confirmó este domingo que el tanque no se pudo llenar a raíz de los problemas de extracción del embalse por los bajos niveles.

Los sectores afectados por esta situación son: Caimito, Carraízo, Cuevas, Cupey, El Cinco, Monacillo, Monacillo Urbano, Pueblo, Sabana Llana Sur, San Antonio y St. Just, en San Juan; el área de Vistamar y zonas aledañas, en Carolina; así como el sector Campo Rico, la PR-962 y áreas rurales de Canóvanas.

Asimismo, un equipo de buzos realiza labores especiales en el embalse para aumentar los puntos de captación.

“Nuestro personal de buceo está realizando labores especializadas dentro del embalse para habilitar puntos de captación adicionales a los ya existentes, lo que nos permitiría maximizar el rendimiento del recurso disponible. Se trata de una intervención necesaria ante la reducción que hemos experimentado a causa de la sequía, y continuaremos monitoreando de cerca su progreso”, expresó el director de la Región Metropolitana de la AAA, José Rivera Ortiz.

Como medida de mitigación, la AAA ha asignado camiones cisterna (oasis), frente a las comunidades Estancias de Boulevard, Brisas de Cupey y Fairview.

“Exhortamos a los abonados a hacer un uso prudente del agua mientras culminan estos trabajos. Nuestras brigadas y el personal de buceo permanecerán en el lugar hasta completar la intervención y continuaremos informando sobre el progreso de la recuperación del servicio”, añadió el directivo de la AAA.

La planta de filtros Sergio Cuevas capta un promedio de 80 millones de galones de agua diarios, pero debido a la disminución en el nivel del embalse Carraízo, este número se redujo a aproximadamente 60 millones, " una limitación considerable en la disponibilidad del recurso", puntualizó la corporación pública.

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Embalse CarraízoAAAagua potable
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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