Incendios forestales en Washington obligan a evacuar a 60,000 personas y destruyen 600 estructuras

Los incendios forestales en el este del estado de Washington obligaron a evacuar a 60,000 personas en la zona de Spokane y destruyeron al menos 600 viviendas, comercios y otras estructuras, según informaron las autoridades el domingo.

Los incendios en Spokane y sus alrededores, la segunda ciudad más grande del estado, arrasaron unas 8.2 millas cuadradas durante el fin de semana y formaron parte de las decenas de incendios forestales que afectaron el oeste de Estados Unidos y pusieron a prueba la capacidad de las agencias federales, estatales y locales para combatirlos.

En todo el estado se han quemado unas 390 millas cuadradas, y algunos de los incendios, incluidos los de la zona de Spokane, aún no habían sido controlados.

No hay heridos ni personas desaparecidas por el momento

Los responsables del cuerpo de bomberos y de las fuerzas del orden indicaron que no se habían registrado heridos ni personas desaparecidas, aunque subrayaron que la operación de rescate se encontraba aún en una fase inicial.

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1 / 12 | Impactantes imágenes: espesa nube de humo envuelve los cielos de varios estados . La Estatua de la Libertad, fotografiada desde el ferry de Staten Island mientras el humo de los incendios forestales cubre el cielo, el jueves 16 de julio de 2026, en Nueva York. - Yuki Iwamura 1 / 12 Impactantes imágenes: espesa nube de humo envuelve los cielos de varios estados La Estatua de la Libertad, fotografiada desde el ferry de Staten Island mientras el humo de los incendios forestales cubre el cielo, el jueves 16 de julio de 2026, en Nueva York. Yuki Iwamura Compartir

Las autoridades también señalaron que entre los evacuados de Spokane se encontraban pacientes del hospital de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos en esa ciudad.

Un video de la zona de Spokane mostraba edificios en llamas, columnas de humo negro elevándose cerca de los barrios y las ruinas humeantes de viviendas, de las que solo quedaban en pie las chimeneas. Varias autoridades expresaron su preocupación porque no parece probable que la zona tenga un respiro en los próximos días, ya que se prevé que el tiempo continúe seco.

“Aún no estamos fuera de peligro”, afirmó la senadora estadounidense María Cantwell durante una rueda de prensa celebrada en Spokane junto a autoridades federales, estatales y locales. “Los próximos días serán difíciles”.

Los investigadores aún no habían determinado cómo se iniciaron los incendios.

Incendios en las praderas de algunas zonas de Idaho y Oregón

Spokane no era, ni mucho menos, el único lugar con dificultades para controlar los incendios.

Los equipos, con la ayuda de excavadoras y helicópteros, continuaron por décimo día consecutivo combatiendo un incendio que había arrasado casi 525 millas cuadradas de pastizales en el oeste de Idaho y el este de Oregón. La zona alberga explotaciones ganaderas y las autoridades han señalado que el incendio amenaza a más de 600 viviendas y otras 800 estructuras.

1 / 31 | Fuego sin tregua en Europa: las impactantes imágenes de los incendios en Francia y España. Oficiales captaron desde un helicóptero la nube gigante que se ha levantado por los incendios forestales en Saumos, Francia. - Agencia EFE 1 / 31 Fuego sin tregua en Europa: las impactantes imágenes de los incendios en Francia y España Oficiales captaron desde un helicóptero la nube gigante que se ha levantado por los incendios forestales en Saumos, Francia. Agencia EFE Compartir

Se preveía que el tiempo en la zona siguiera soleado y seco hasta bien entrada la semana, con temperaturas que alcanzarían más de 90 grados Fahrenheit (32 grados Celsius) el miércoles. Las autoridades afirmaron que el incendio fue provocado por un rayo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas sobre la calidad del aire en el este de Washington, el este de Oregón, el oeste y el centro de Idaho y el oeste de Montana. También emitió alertas de “bandera roja” por riesgo de incendios para algunas zonas de Utah, Montana y el oeste de Nebraska, así como alertas por calor extremo para el sur de Arizona, California y Nevada, y el norte de Montana.

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Los fuertes vientos dificultan la lucha contra los incendios en la zona de Spokane

Aunque se preveía que las temperaturas del domingo en Spokane se mantuvieran por debajo de los 80 grados Fahrenheit, se esperaban ráfagas de viento de entre 35 millas por hora y 45 millas por hora durante la tarde, según indicó Benjamin Cossel, responsable de información pública del equipo federal de respuesta de California, que fue llamado el sábado por la noche para atender los incendios.

“El tiempo juega en nuestra contra y el terreno también”, afirmó Cossel.

Se produjeron tres incendios en la zona de Spokane: el incendio de Old Trails, el de Fairview y el de Meadowview. El gobernador de Washington, Bob Ferguson, declaró el sábado el estado de emergencia, y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por “situación especialmente peligrosa” para el este de Washington.

Cossel explicó que, a medida que la temperatura aumenta durante el día, el aire frío que se encuentra más cerca del suelo y que frena los vientos asciende, lo que permite que dichos vientos atraviesen la zona. El río Spokane atraviesa la ciudad, que cuenta con unos 229,000 habitantes, y a ambos lados hay cañones escarpados que canalizan el viento.

“El fuego avanza por los cañones, sube, sube por las laderas y luego sale de ellas y rodea la zona”, explicó. “Es un terreno muy, muy accidentado, con laderas muy, muy empinadas y muchos cañones que crean condiciones de viento realmente turbulentas y muy complicadas”.

Spokane habilita un refugio para residentes afectados

Las autoridades de Spokane habilitaron un refugio en el principal centro de convenciones de la ciudad. Según informaron el domingo, allí se alojaban unas 400 personas.

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El concejal del condado de Spokane, Chris Jordan, declaró que algunos de sus familiares se encontraban en una zona afectada por los incendios y que desconocían si su casa seguía en pie. Añadió que habló con ellos justo cuando salían de la vivienda.

“Estaban en su coche y lo único que veían era humo por todas partes; fue una experiencia increíblemente aterradora para muchísima gente”, afirmó durante la rueda de prensa.

Heather Rosenstrater, presidenta y directora ejecutiva de Avista Corp., la empresa de suministro de electricidad y gas natural de la zona, afirmó que el domingo unas 10,000 personas se encontraban sin servicio eléctrico, una reducción respecto al máximo de 30,000. Según explicó, Avista debía reparar dos líneas de transmisión, por lo que la demanda de electricidad en los próximos días podría provocar interrupciones del servicio.