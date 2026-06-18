Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reclasifican como asesinato caso de cadáver hallado frente al vertedero municipal en Juncos

La autopsia del ICF reveló que murió por una herida de bala en la cabeza

18 de junio de 2026 - 9:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena del doble crimen no se ocuparon casquillos de bala, por lo que la Policía estima que los hombres fueron ejecutados en otro lugar. (GFR Media)
Escena del crimen. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El Centro de Análisis de la Incidencia Criminal y Esclarecimiento de Delitos de la Policía reclasificó como asesinato el caso de un cadáver hallado a las 8:23 a.m. del viernes, 12 de junio, frente al vertedero municipal, en la carretera 9185, en Juncos.

RELACIONADAS

La determinación surgió luego que el patólogo Javier Sánchez, a cargo de la autopsia en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), estableciera que Abel Obando Mendoza, de 45 años y residente en San Juan, falleció a causa de una herida de bala en la cabeza.

El occiso tenía expediente criminal en la Uniformada por violación a la Ley 54-1989 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica en Puerto Rico. No obstante, se desconoce cuál fue el desenlace de la denuncia en los Tribunales.

El agente Wilfredo Burgos, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, en unión a la fiscal de Wanda Y. Samalot, se hicieron cargo de la pesquisa.

La Policía exhortó a la ciudadanía que, de poseer información que ayude con el esclarecimiento del caso, se comunique de manera confidencial al número de teléfono 787-343-2020 o a través de las redes sociales oficiales de la agencia.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICInstituto de Ciencias Forenses Juncos
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 18 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: