Reclasifican como asesinato caso de cadáver hallado frente al vertedero municipal en Juncos
La autopsia del ICF reveló que murió por una herida de bala en la cabeza
18 de junio de 2026 - 9:27 AM
18 de junio de 2026 - 9:27 AM
El Centro de Análisis de la Incidencia Criminal y Esclarecimiento de Delitos de la Policía reclasificó como asesinato el caso de un cadáver hallado a las 8:23 a.m. del viernes, 12 de junio, frente al vertedero municipal, en la carretera 9185, en Juncos.
La determinación surgió luego que el patólogo Javier Sánchez, a cargo de la autopsia en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), estableciera que Abel Obando Mendoza, de 45 años y residente en San Juan, falleció a causa de una herida de bala en la cabeza.
El occiso tenía expediente criminal en la Uniformada por violación a la Ley 54-1989 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica en Puerto Rico. No obstante, se desconoce cuál fue el desenlace de la denuncia en los Tribunales.
El agente Wilfredo Burgos, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, en unión a la fiscal de Wanda Y. Samalot, se hicieron cargo de la pesquisa.
La Policía exhortó a la ciudadanía que, de poseer información que ayude con el esclarecimiento del caso, se comunique de manera confidencial al número de teléfono 787-343-2020 o a través de las redes sociales oficiales de la agencia.
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