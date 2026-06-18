Reclasifican como asesinato caso de cadáver hallado frente al vertedero municipal en Juncos

El Centro de Análisis de la Incidencia Criminal y Esclarecimiento de Delitos de la Policía reclasificó como asesinato el caso de un cadáver hallado a las 8:23 a.m. del viernes, 12 de junio, frente al vertedero municipal, en la carretera 9185, en Juncos.

La determinación surgió luego que el patólogo Javier Sánchez, a cargo de la autopsia en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), estableciera que Abel Obando Mendoza, de 45 años y residente en San Juan, falleció a causa de una herida de bala en la cabeza.

El occiso tenía expediente criminal en la Uniformada por violación a la Ley 54-1989 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica en Puerto Rico. No obstante, se desconoce cuál fue el desenlace de la denuncia en los Tribunales.

El agente Wilfredo Burgos, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, en unión a la fiscal de Wanda Y. Samalot, se hicieron cargo de la pesquisa.